Гинцбург: Зачем включать прививку от COVID в Национальный календарь

Александр Леонидович Гинцбург руководит Центром имени Гамалеи, где создана первая в мире противоковидная вакцина "Спутник".

"Александр Леонидович! Помните дату сообщения об этом событии?" - спрашиваю Гинцбурга. "Как свой день рождения: 11 августа 2020 года президент страны Владимир Владимирович Путин объявил, что у нас впервые в мире создана вакцина против ковида".

Так начался наш долгий разговор, часть из которого сегодня приведем.

Александр Леонидович! Нередко когда создается что-то новое, то приходится это новое пробивать. Вам пришлось пробивать "Спутник"?

Александр Гинцбург: Довольно-таки часто приходилось преодолевать определенный скепсис. Но после встречи "под камеры" 20 апреля 2020 года с Владимиром Владимировичем Путиным, когда мною и министром здравоохранения Михаилом Альбертовичем Мурашко было доложено о первых результатах, которые мы получили, разрабатывая вакцину, дела пошли. И в плане организационном, и в плане финансирования гораздо веселее и гораздо активнее. Хотя, безусловно, встречаются шероховатости.

А ревнуете к тому, что есть другие вакцины?

Александр Гинцбург: Чувство ревности - не движущая сила в моих решениях и поведении. А по отношению к другим вакцинам у меня не ревность, а профессиональная оценка.

Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, плеваться

Дайте ее, пожалуйста. Мы лучше всех? Где-то в середине? Хуже?

Александр Гинцбург: Вакцина "Спутник V" на сегодняшний день лучше всех существующих, которые применяются в мире.

Это вы официально заявляете?

Александр Гинцбург: Да, я это официально заявляю. И по продолжительности действия, и по спектру тех штаммов COVID-19, против которых вакцина эффективно работает. И это не только по данным Центра Гамалеи и российского минздрава, а по данным минздравов, институтов других стран, где одновременно используется и "Спутник V", и многие другие вакцины - Аргентины, Мексики, Перу.

Я еще могу назвать пять-шесть государств, где регулярно публикуются сравнительные отчеты по исследованию эффективности вакцины на очень большом количестве населения. Не буду перегружать читателя молекулярными и генетическими объяснениями и построениями. Но факт остается фактом - "Спутник V" создает иммунную защиту против очень широкого спектра тех штаммов, которые сейчас циркулируют. И самое главное против "дельта"-штамма, так называемого индийского штамма, который наносит большой ущерб. По той простой причине, что другие созданные вакцины более специфичны к тем штаммам, которые циркулировали ранее, и гораздо хуже работают против "дельта"-штамма. Плюс вакцина "Лайт", которая является производным "Спутника V", хороша для того, чтобы усиливать иммунитет тех, кто был провакцинирован различными вакцинами. В том числе и западными. С одной стороны, это поднимает престиж, эффективность нашего препарата. С другой - дает возможность нашим вакцинам завоевывать мировые рынки. "Спутник V" дает более широкий спектр вируснейтрализующих антител по сравнению с двумя РНК-содержащими вакцинами "Модерна" и "Пфайзер"...

А сейчас вы работаете над созданием назальной вакцины...

Александр Гинцбург: Верно. Мы получили разрешение Минздрава России на проведение клинических испытаний.

Вы сказали, что к концу 2022 года вы ее выдадите?

Александр Гинцбург: Не совсем так! Все зависит от того, как быстро начнутся финансирование и вслед за этим клинические испытания. Если оно начнется завтра, то я думаю, что мы не к концу 2022 года, а возьмем повышенные обязательства и сделаем это к середине 2022 года.

Назальная не отменит ту вакцину, которая сегодня?

Александр Гинцбург: Ни в коем случае! Назальная создает местный иммунитет в носоглотке. И создает дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в наш организм. Значит, мы создаем с помощью назальной вакцины защиту на слизистой носоглотки. А та, которая сейчас, создает защиту в кровяном русле. То есть это два независимых барьера.

Значит, можно будет использовать и ту и другую, и они друг друга будут дополнять?

Александр Гинцбург: Да. Очень рассчитываем, что назальная вакцина получит свое применение. Они будут друг друга дополнять, и, что здесь важно, количество переходит в качество. Мы создаем два барьера защиты.

Когда-нибудь эта вирусная ситуация кончится?

Александр Гинцбург: Да, безусловно! Это кончится, когда 70-75 процентов населения нашей страны, заодно и земного шара, будут провакцинированы, у которых будут антитела защитные к данному возбудителю. Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в Национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной. И еще. Для того чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям. И соответственно, плакаты должны приучать к этому, как и к тому, что надо мыть руки, чистить зубы и говорить "здравствуйте" и "до свидания".

А это еще зачем?

Александр Гинцбург: Чтобы в обществе быть нормально воспринятым и быть полноценным гражданином того общества, в котором живешь. Потому что если ты будешь невакцинированным, то ты не только наносишь вред себе, но и своим близким, всем окружающим. Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, извините, плеваться или что-нибудь еще... Или ходить с грязными руками.

Все вокруг дают советы, как лечиться. На ваш взгляд, у нас правильная стратегия лечения ковидных больных?

Александр Гинцбург: Я не врач. И не возьму на себя смелость давать советы по поводу лечения. Этот вопрос адресовал бы тем специалистам, которые каждый день спасают десятки, а может быть, и многие десятки людей. Хотя арсенал средств, которыми сейчас располагают лечащие врачи, очень ограничен. Надеюсь, в начале следующего года нами будет разработан отечественный препарат моноклональных антител, который действительно эффективное средство лечения тех, которые уже заболели и не были вакцинированы. Это некоторый аналог препарата, которым месяцев 8-9 назад лечили бывшего американского президента Трампа. После того как его вылечили, нашему центру дали деньги на финансирование этой разработки. Поэтому, к сожалению, она появляется с некоторым опозданием. Хотя проект, связанный с созданием этого препарата, был подан одновременно с проектом по созданию вакцинного препарата.

Совсем откровенно

Создание вакцины принесло вам какие-то материальные блага?

Александр Гинцбург: Да. Все участники разработки в нашем центре и в смежных институтах заметно улучшили материальное положение.

Ах, как выгодно, когда эпидемия! Богатеем.

Александр Гинцбург: Так подумать можно. Никуда от этого не деться.

Нобелевская премия за вакцину будет?

Александр Гинцбург: Не знаю. Пути экспертов Нобелевского комитета неисповедимы. Мне кажется, никому и никогда не удавалось угадать тот выбор, который сделает Нобелевский комитет. Это их ноу-хау, делать так, чтобы никто не угадал...

Что пожелаете читателям "Российской газеты"?

Александр Гинцбург: Чтобы они все провакцинировались.

Зануда!

Александр Гинцбург: Надо в одну точку бить. Помните? "Карфаген должен быть разрушен". Вот по этому же принципу я действую и говорю: вакцинироваться, вакцинироваться, вакцинироваться...

Полное интервью с Александром Гинцбургом вы можете прочитать на сайте "РГ".