Голикова: Коллективного иммунитета от COVID-19 в 80 процентов недостаточно

Коллективного иммунитета от коронавируса в 80 процентов недостаточно, чтобы обеспечить защиту населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ссылаясь на российских и зарубежных экспертов.

"Показатель желательно иметь 90-95 процентов. Мы пока оставляем планку не менее 80", - сказала она на совещании у президента. Если достичь этой планки не получится, то набираемый темп коллективного иммунитета будет потерян и придется снова идти на круг ревакцинации.

Выступая на совещании, Голикова подчеркнула, что для достижения уровня в 80 процентов в стране уже сейчас необходимо привить около 22 миллионов человек и еще около девяти миллионов ревакцинировать.