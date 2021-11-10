Голикова связала рост выявления коронавируса с расширением тестирования

Увеличившееся выявление коронавирусной инфекции связано с увеличением масштабов тестирования. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России с членами правительства.

"Отмечу, что высокое выявление заболеваемости связано, в том числе, Владимир Владимирович, с реализацией данного вами поручения по кратности увеличения тестирования новой коронавирусной инфекции", - обратилась Голикова к Путину.

Она напомнила, что норматив составляет 200 тестируемых на 100 тысяч населения. "За последнюю неделю показатели доведены до 367 на 100 тысяч населения", - добавила вице-премьер.

Кроме того, Голикова проинформировала, что сейчас завершается работа по согласованию необходимого объема выделения средств из федерального бюджета на закупку 14 миллионов экспресс-тестов. Эти тесты будут использоваться в ближайшие три месяца для точной диагностики COVID-19.

"Сегодня симптомы у ОРВИ и гриппа схожи с симптомами COVID-19. Для того, чтобы правильно дифференцировать диагностику, будут использоваться соответствующие экспресс-тесты", - пояснила она.