Голикова: В России снизился темп распространения коронавируса

За последние три недели в стране отмечается снижение еженедельных темпов прироста заболеваемости, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.

"По итогам 44-й недели, которая была объявлена нерабочей, показатель заболеваемости увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 2,1%", - напомнила она. Неделей ранее показатель достигал 8,7%.

По-прежнему 30% заболеваемости приходятся на крупные регионы - Москва, Московская область, Санкт-Петербург. По итогам прошлой недели заболеваемость возросла в 61 регионе, на 43-й неделе это было 78 регионов, на 42-й - 83, подчеркнула Голикова. В шести субъектах Федерации было зафиксировано снижение заболеваемости.