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Рубрика: Власть

Грызлов: Киев "валяет дурака" на переговорах контактной группы по Донбассу

Текст: Алла Владимирова

Украинская сторона на переговорах контактной группы по Донбассу "валяет дурака" и отказывается обсуждать вопросы урегулирования конфликта. Об этом заявил российский полпред в группе Борис Грызлов.

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На минувшем заседании контактной группы украинская делегация "продолжала линию по подмене практических шагов по прекращению конфликта на попытки найти способы пересмотра минских соглашений с целью замены одной из его сторон", отметил дипломат. Он также добавил, что украинская сторона не проявила готовность обсуждать какие-либо вопросы намеченной и согласованной повестки дня. Кроме того, игнорировала конструктивные практические предложения Донбасса по всем аспектам урегулирования.

"Заявляя о своей полной приверженности Минским соглашениям, украинские представители одновременно лишь имитируют заинтересованность в продолжении переговоров и, по сути дела, "валяют дурака". Логику такого поведения с точки зрения здравого смысла понять невозможно", - закончил Грызлов.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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