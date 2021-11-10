Грызлов: Киев "валяет дурака" на переговорах контактной группы по Донбассу

Украинская сторона на переговорах контактной группы по Донбассу "валяет дурака" и отказывается обсуждать вопросы урегулирования конфликта. Об этом заявил российский полпред в группе Борис Грызлов.

На минувшем заседании контактной группы украинская делегация "продолжала линию по подмене практических шагов по прекращению конфликта на попытки найти способы пересмотра минских соглашений с целью замены одной из его сторон", отметил дипломат. Он также добавил, что украинская сторона не проявила готовность обсуждать какие-либо вопросы намеченной и согласованной повестки дня. Кроме того, игнорировала конструктивные практические предложения Донбасса по всем аспектам урегулирования.

"Заявляя о своей полной приверженности Минским соглашениям, украинские представители одновременно лишь имитируют заинтересованность в продолжении переговоров и, по сути дела, "валяют дурака". Логику такого поведения с точки зрения здравого смысла понять невозможно", - закончил Грызлов.