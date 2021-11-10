Известный по преданиям императорский дворец найден в Японии

В Японии археологи при проведении изыскательских работ в районе Камиге города Киото обнаружили остатки монументального комплекса. Эксперты считают, что здесь располагалась резиденция императорской семьи.

Как сообщает The Mainichi, впервые остатки древнего комплекса были обнаружены в 2015 году. Тогда же стартовали раскопки, результаты которых сейчас обнародовал Городской археологический научно-исследовательский институт Киото.

Находка была сделана на участке, отведенном местными властями под строительство нового жилого дома. Раскопки показали, что в древности здесь располагалась официальная резиденция японской императорской семьи.

Эксперты считают, что это был так называемый павильон Токаден - та часть резиденции, в которой проживала императрица со своими служанками. Анализ обнаруженных ям и столбов показал, что дворец был построен примерно в VIII веке нашей эры.

Это открытие заинтриговало ученых, так как известно, что в центре современного города Киото раньше располагался город Хэйан-ке. А в конце VIII века нашей эры сюда была перенесена столица Японии. Само название этого города в переводе с японского языка означало "столица мира и спокойствия". Столицей японского государства этот город стал в 794 году.

Несмотря на то, что он был главным городом страны на протяжении четырех веков, ранее здесь следов императорских резиденций не находили. Поэтому новое открытие - первое в своем роде. Интересно оно еще и тем, что раскопанный дворец упоминается в древней литературе, в частности, в таких исторических письменных источниках как "Сказка о Гэндзи" и "Книга подушек".

Из отчета археологов следует, что раскопанные сооружения действительно были частью официальной резиденции императора. Это был один из 17-ти отдельных павильонов, которые входили в ее состав. Павильон Токаден располагался в северо-западной части резиденции. А рядом с ним находился павильон Кокиден, следы существования которого также были найдены в ходе раскопок.

По оценкам экспертов, резиденция императора простиралась примерно на 182 метра с запада на восток и на 226 метров с севера на юг. Помимо павильонов она включала в себя и другие постройки. Обнаруженные археологами ямы - это следы от закопанных в землю столбов. Ученые объясняют, что резиденция была построена без закладывания в землю фундаментных камней.

Согласно историческим справкам, столицу Японии город Хэйан-ке в 794 году основал император Канму, который был приверженцем культуры династии Тан, правившей в то время в Китае. Поэтому считается, что основные здания в императорской резиденции были построены по "китайским" технологиям.