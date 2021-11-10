Инфляция в США выросла до рекорда с 1990 года

Инфляция в США в годовом выражении в октябре составила 6,2% против ожидавшихся аналитиками 5,8%, сообщило Бюро статистики труда (BLS). Это стало максимальным показателем за последние 30 лет. На фоне публикации статданных инвесторы подняли до рекордных значений стоимость биткоина и разогнали рост цены золота.

Драйверами разгона потребительских цен в США стали бензин и продукты питания. Статистика показывает, что инфляция может сохранится на высоком уровне и в следующем году, учитывая проблемы с логистикой.

На фоне публикации данных о рекордной за 30 лет инфляции инвесторы подстегнули рост стоимости золота: унция на биржевых торгах подорожала почти на 2%, до 1870 долларов. Как правило, трейдеры перекладываются в драгоценный металл, чтобы защитить капитал от инфляции.

Кроме того, после публикации статистики США до рекордных отметок вырос биткоин: его курс достиг 68,99 тысячи долларов, что стало историческим максимумом. За последние торговые сутки прирост составил около трех тысяч долларов. Всего с начала октября биткоин вырос на 40%.

В целом на мировом рынке позиции доллара начали укрепляться, в связи с чем инвесторы полагают, что ФРС США должен будет принять разгон инфляции как данность, а не временное явление, поэтому регулятор, скорее всего, примет новые антиинфляционные меры. Если денежно-кредитная политика будет ужесточена, то это может откатить цену золота обратно.