Испытания космической пращи показали на видео

Американский стартап SpinLaunch опубликовал видео первого полноценного испытания своей установки для запуска ракет в космос при помощи кинетической энергии.

Разгонять космические ракеты до необходимой скорости компания собирается при помощи огромной центрифуги, помещенной в вакуум для устранения турбулентности воздуха. 22 октября опытная установка на частном космодроме в Нью-Мексико разогнала небольшую ракету до скорости в несколько Махов, а затем отправила ее прочь от Земли. Снаряд достиг расчетной высоты, что позволило директору фирмы Джонатану Яни заявить об успехе испытания.

Разработчики "космической пращи" считают свое детище экологически чистым и экономически выгодным способом выведения грузов на околоземную орбиту. В классической космонавтике соотношение полезной нагрузки и ракеты, необходимой для выведения ее на орбиту, составляет примерно 1:100. Причем большая часть топлива тратится на преодоление земного притяжения и сгорает в атмосфере, загрязняя ее. Гибнет и ракета, что атмосферу тоже не озонирует.

По расчетам SpinLaunch, использование для разгона электрической центрифуги позволяет ракете включать двигатели лишь дважды: на минуту на высоте 61 километра и еще на 10 секунд - перед выходом на орбиту. Правда, между теорией и практикой есть много технических проблем. По тем же расчетам ракета в процессе разгона испытает перегрузки в 10000 G и есть серьезные опасения, что их не перенесут ни полезная нагрузка, ни электроника самой ракеты. Пока максимальное ускорение, на которое способны летательные аппараты - 100 G, с такой перегрузкой стартуют перехватчики системы противоракетной обороны.

Тем не менее компания планирует в течение полугода произвести около 30 суборбитальных испытательных полетов.