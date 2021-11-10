Исследование: Прослушивание любимой музыки помогает от болезни Альцгеймера

Хорошей профилактикой болезни Альцгеймера является прослушивание пациентами любимой музыки. К такому выводу пришли ученые университета Торонто, после проведения эксперимента с 14 добровольцами, цитирует Gazeta.Ru итоги исследования.

В течение трех недель участники эксперимента, часть из которых были профессиональными музыкантами, по часу в день слушали музыку: любимые и важные для них песни, просто известные им композиции и совершенно незнакомые для них произведения. Перед процессом прослушивания, в ходе него и после него мозг участников исследования сканировался с помощью функциональной МРТ.

По итогам эксперимента было установлено, что при прослушивании незнакомой музыки у подопытных активировалась в основном слуховая кора мозга, так как они концентрировались на впечатлениях от прослушивания. Когда же они слушали знакомые им мелодии, наблюдалась значительная активация в префронтальной коре, свидетельствующая о включении исполнительных функций.

А вот при воспроизведении любимых композиций у участников эксперимента улучшались когнитивные функции, причем независимо от опыта работы с музыкой. Авторы исследования делают вывод, что "прослушивание дома любимых песен, ассоциирующихся с какими-то событиями прошлого, вероятно, действительно может привести к некоторым улучшениям".