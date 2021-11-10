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10.11.2021 17:45
Рубрика: Власть

Кабмин не поддержал проект о наказании нарушителей масочного режима без суда

Текст: Владислав Куликов
Правительство России подготовило отрицательный отзыв на проект поправок в КоАП, забирающий у федеральных судов полномочия рассматривать дела по остро актуальной сегодня статье 20.6.1. Ее активно применяют к нарушителям масочного режима.

Инициативу направила для отзыва одна из региональных дум. Как поясняют эксперты, в случае принятия поправок штраф безмасочным гражданам смогли бы выписывать сами полицейские. Или они могли бы передавать особо сложные дела мировым судьям. То есть был бы выбор. Согласно же нынешним правилам, дела по данной статье рассматривает федеральный суд. Как подчеркивают эксперты, это повышает гарантии защиты прав граждан.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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С другой стороны, подходы сейчас достаточно жесткие. Недавно Верховный суд страны, рассматривая конкретное дело, специально пояснил: отказ от ношения маски в общественном месте не может расцениваться как малозначительное правонарушение.

Закон позволяет освобождать человека от ответственности в тех случаях, когда проступок является малозначительным, не причиняющим вреда обществу. Отсутствие маски во время посещения, например, магазина - не тот случай.

Правда, на практике суды могут иногда ограничиться предупреждением, что тоже является наказанием. Такое возможно при наличии смягчающих обстоятельств. Например, в Иркутской области суд зачел в качестве смягчающего обстоятельства признание вины гражданином, который вечером 9 сентября этого года находился в здании железнодорожного вокзала без маски. В итоге мужчина получил только предупреждение. Но в следующий раз снисхождения уже не будет, так что маску надо носить.

Рассматривать дела о нарушителях масочного режима могут только федеральные суды. Если гражданин оказался без маски там, где нельзя, ему грозит штраф от 1 тысячи до 30 тысяч рублей

Гораздо строже закон относится к ситуации, когда человек нарушил правила карантина. В свое время Верховный суд России сделал несколько специализированных обзоров, посвященных применению антикоронавирусных правил. В частности, как обращают внимание юристы, поездка на общественном транспорте в час пик для нарушителя карантина может обернуться уголовной статьей.

Зато если человек привит, жизнь для него во многих аспектах становится легче. Например, в Вологодской области суд признал, что вакцинированному гражданину необязательно сдавать тест после поездки за границу. При наличии вакцинации против COVID‑19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID‑19 проведение лабораторного исследования на COVID‑19 методом ПЦР не требуется.

Власть Право Административное право Правительство Пандемия коронавируса COVID-19

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