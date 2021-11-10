Как курс рубля сформируется к началу декабря

Конец октября - начало ноября для российской валюты, которая значительно укрепилась на фоне слабеющего доллара, все-таки выдалось достаточно непростым.

Специально для "Российской газеты" преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук рассказал, что повлияло на рубль и каким его курс будет к декабрю:

- На динамику рубля повлияли несколько факторов. Во-первых, повышение ключевой ставки Банком России до 7,5%. Повышение ставки преследует цель обуздать инфляцию, которая к концу октября достигла 8,13 % годовых, превысив допустимый ЦБ уровнь в 7,2- 7,9%. Это решение создает возможности для укрепления российской валюты.

Возможно дальнейшее ускорение инфляции в ноябре на 0,2-0,4 процентного пункта. На декабрьском заседании Банка России мы ожидаем в этой связи дальнейшее повышение ключевой ставки.

Во-вторых, начало ФРС США программы сворачивания поддержки американской экономики и ужесточения денежно-кредитной политики. Это позволяет начать плавное укрепление американского доллара по отношению к европейской валюте и валютам развивающихся стран. Соответственно это вызовет ослабления и российского рубля. Процентная ставка ФРС пока остается без изменений на уровне 0-0,25%.

В-третьих, цены на нефть. Они перешли к росту после незначительного снижения. США продолжают оказывать давление на страны ОПЕК+ для снижения нефтяных котировок.

Одновременно возобновились переговоры по ядерной проблеме с Ираном. Возвращение США к решению этой проблемы вызвано желанием снять санкции с Ирана по продаже нефти. Что приведет к увеличению ее количества на рынке и снизит цену нефти, чего не удается достичь в переговорах со странами ОПЕК+.

В настоящее время нефть марки Brent торгуется на уровне 83,62 долларов за баррель. Страны ОПЕК + придерживаются политики умеренного повышения объемов нефтедобычи, несмотря на давление со стороны ее импортеров. В этой ситуации нефтяные котировки марки Brent в ноябре будут колебаться в диапазоне от 80 до 85 долларов за баррель. К концу года цена барреля может составить и 90 долларов. Текущие цены на нефть поддерживают курс российского рубля.

В-четвертых, а вот окончание налогового периода уплаты налогов крупными предприятиями- экспортерами явно не добавляет стабильности российскому рублю в ноябре.

В-пятых, и бюджетное правило продолжает играть сдерживающую роль в укреплении рубля. Оно начинает работать, если стоимость российской нефти марки Urals превышает уровень отсечки, заложенный при формировании бюджета на 2021 год, в размере 43,2 доллара. Сегодня котировки Urals составляют 83 доллара за баррель.

Предполагаемый объем покупки валюты Минфинам с 9 ноября по 6 декабря 2021 составит 518,2 млрд рублей или 25,9 млрд рублей ежедневно. Это больше объемов закупок валюты в первом полугодии 2021 года. Давление этого фактора на рубль будет, таким образом, нарастать.

В-шестых, золотовалютные резервы РФ достигли значения 623,2 миллиарда долларов, обновив в очередной раз исторический максимум. Это обеспечивает стабильность российской валюты и ее конвертируемость на мировом рынке.

В настоящее время соотношение евро\доллар составляет 1,1574 и движется в боковике. Диапазон колебаний соотношения евро к доллару до конца ноября составит 1,15-1,16.

С учетом всего этого, мы не ожидаем резкого изменения курса рубля до конца ноября. Курс доллара будет колебаться в диапазоне 71-73 рубля. Курс евро - 82-83,5 рубля.