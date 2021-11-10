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10.11.2021 12:21
Рубрика: Власть

Как построить на своем участке второй дом

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 255(8606)
Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова сообщила "РГ", что в действующем законодательстве не имеется прямого запрета на возведение второго дома на своем участке. Но существует ряд ограничений, касающихся самих зданий. Например, высота здания должна быть не более 20 метров. И не больше трех этажей.
Дом в любом случае должен возводиться с соблюдением градостроительных норм. Фото: Алексей Николаев / ТАСС Дом в любом случае должен возводиться с соблюдением градостроительных норм. Фото: Алексей Николаев / ТАСС
Дом в любом случае должен возводиться с соблюдением градостроительных норм. Фото: Алексей Николаев / ТАСС

Напомним, не так давно Второй кассационный суд общей юрисдикции указал, что чиновники не вправе запрещать гражданам строить второй дом на участке. "При принятии решения о возведении второго дома необходимо обращать внимание на такую характеристику, как процент застройки, - говорит Мария Спиридонова. - Процент застройки - это площадь земельного участка, которая может быть занята объектами недвижимости. Он зависит от местоположения земельного участка в соответствующей территориальной зоне, установленной Правилами землепользования и застройки, площади земельного участка и вида его разрешенного использования, а также назначения объекта капитального строительства".

Фото: Getty Images
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В определенных случаях, продолжает она, необходимо будет обращать внимание и на ГПЗУ - градостроительный план земельного участка. В особенности внимательными нужно быть в том случае, если часть участка входит в водоохранную или природоохранную зону. "Возведение садового домика или хозяйственной постройки также используется как способ упрощенного возведения второго объекта, который может использоваться для проживания, - поясняет Мария Спиридонова. - Но это вопрос фактического использования. Если объект будет существовать в статусе хозпостройки, то никакой регистрации по месту жительства или временной регистрации в таком объекте невозможно будет оформить".

Если все объекты на земельном участке прошли юридическое оформление, то проблем при продаже не будет. Более того, подчеркивает юрист, даже наличие каких-то незарегистрированных объектов на участке не является основанием в отказе регистрации перехода прав. "Но новый собственник должен понимать, что незарегистрированный объект после регистрации сделки становится уже его головной болью", - говорит Мария Спиридонова.

В свою очередь, ведущий юрист адвокатского бюро "Юрлов и Партнеры" Анастасия Шеверева рассказала, что на практике местные власти решают вопрос второго дома по своему усмотрению. "Если соблюдены все градостроительные и иные регламенты, то администрация может принять решение о допустимости размещения второго здания на земельном участке, - говорит она. - На каждое здание необходимо оформлять отдельное уведомление, даже сама форма уведомления не позволяет заполнить сведения о втором объекте".

Участок можно продать даже с незарегистрированными строениями. Но у покупателя потом могут быть проблемы

На тот же случай, если чиновникам что-то не понравится и они официально укажут на недопустимость расположения второго объекта на участке, Анастасия Шеверева советует несколько возможных шагов. На выбор. "Первый: разделить земельный участок, если не будут нарушены требования правил землепользования и застройки о минимальных и максимальных допустимых размерах земельных участков. Раздел земельного участка достаточно трудоемкая процедура, так как требует проведения межевания, затем снятия прежнего участка с учета, постановки двух новых, - говорит она. - Второе: возвести второе здание и присвоить ему статус вспомогательной постройки. Например, гостевой дом либо баня с жилой комнатой. Такая постройка не будет иметь своего адреса и ее нельзя будет продать как самостоятельный объект, но зарегистрировать ее будет легче".

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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Есть и третий вариант, но рискованный. "Собственники таких земельных участков пользуются также третьим, рискованным способом: возводят строения, не нарушая установленных законодательством требований, затем обращаются в суд с требованием о признании права собственности на самовольно возведенный жилой дом, - говорит Анастасия Шеверева. - Все особенности строительства второго дома заключаются в требованиях, предъявляемых в конкретных районах. Это могут быть требования противопожарной безопасности к расстоянию между домами в зависимости от материала наружных стен".

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