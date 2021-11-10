Как простой кубанский семиклассник отправился в путешествие мечты

Путевку в международный детский центр "Артек" Дима Михалев заработал своим умом - победив во всероссийском конкурсе для школьников "Большая перемена".

Дима Михалев, человек будущего. Фото: Из семейного архива Михалевых

Проведенная в "Артеке" смена, где проходил полуфинал конкурса, - уже приз, но финалистов ожидало еще и "Путешествие мечты" через всю страну - от Владивостока до Москвы.

"Когда я в прошлом году впервые услышал о "Большой перемене" по телевизору, мне казалось, речь идет о чем-то заоблачном, - говорит Дмитрий. - Думал, туда могут попасть только невероятно одаренные, редкие таланты и гении. Но все же рискнул поучаствовать".

Дмитрий из обычной, что называется, среднестатистической российской семьи, живущей в кубанском городе Крымске. Когда он обратился к папе с просьбой оплатить онлайн-курс по программированию, тот предложил ему следующее: "Попробуй сработать бартером: они тебе первый урок, а ты им в качестве оплаты - дельный обзор этого урока". В итоге учебное заведение открыло Дмитрию доступ ко всему курсу. И это был не подарок, а честный обмен.

О себе Дима говорит, что учеба дается ему легко, потому что интересно: "Ничего заучивать не приходится, просто ищу и нахожу ответы на свои вопросы, а их становится все больше и больше".

"Задания конкурса оказались мне вполне по силам, хотя я и не вундеркинд, - рассказывает Дмитрий об участии в "Большой перемене". - На первом этапе, кроме самопрезентации, нужно было, например, разработать свой стартап, то есть новую, интересную и полезную для общества бизнес-модель. Или создать механизм из пяти предметов, которые есть у тебя дома. В качестве стартапа я предложил оснащение для автомобиля, которое может фиксировать и передавать в центр сбора информацию о ситуации на дороге с помощью искусственного интеллекта. Идея пришла, когда мы с папой ехали на машине в Новороссийск и обратили внимание, как много нарушений происходит на тех участках трассы, где нет сотрудников ГИБДД и камер наблюдения. Подискутировали на эту тему. Вот и появилась мысль, что, если бы каждый автомобиль мог выполнять функцию контроля и фиксации, дороги стали бы гораздо безопаснее. А из пяти предметов, которые я нашел дома, соорудил механическую кормушку для кота.

На втором этапе конкурса "Большая перемена", уже в "Артеке", предстояло показать свои способности в командной работе.Наша группа разработала проект школы будущего, одной из фишек которой должны стать экотуры, соединяющие в себе путешествие, исследование экологических проблем и непосредственно наведение чистоты и порядка на этой территории.

Нам, молодым, непонятно, как вообще можно свинячить в городе или на природе. Думаю, у тех, кто рос в 90-е, когда везде была разруха, другой взгляд, поэтому так много мусора вокруг и других проблем... Те, кто сейчас решает экологические задачи, похоже, не могут справиться с ней масштабно. Люди старшего поколения пережили перестройку, когда все, к чему привыкли, было сломано, в них самих, похоже, тоже что-то сломлено... Мы - другие.

Даже по тем конкурсам, в которых я сейчас участвую, вижу, что ни родители, ни деньги не смогут помочь, если плохо соображаешь, безынициативен, не умеешь защитить свой проект, взгляд, идею.

В "Артеке" нам говорили, что мы перспективные люди будущего, мы по-другому смотрим на жизнь. У нас на самом деле много идей, мы способны решать сложные задачи так же легко, как играючи справляемся сейчас с головоломками и квестами".

Для "Путешествия мечты" школьникам был выделен новый, только что сошедший с конвейера состав не только со спальными вагонами, но и со специальными - для проведения конференций и мастер-классов. Поезд шел по особому расписанию, останавливаясь в городах, которые предстояло посетить победителям "Большой перемены" (а это Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Красноярск...), и ожидал своих пассажиров на запасном пути.

Сейчас Дима готовится к участию в конкурсе "Ледокол знаний", который с прошлого года проводит для школьников госкорпорация "Росатом". Победителей обещают взять в экспедицию на Северный полюс.

"Пройти на атомном ледоколе по Северному Ледовитому океану - это же мечта!" - с неподдельным восторгом восклицает семиклассник.