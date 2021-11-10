Картами "Мир" теперь можно расплачиваться за сервисы Apple

Пользователи Apple теперь могут платить картами "Мир" внутри экосистемы: например, покупать подписку Apple Music, платить за iCloud или за приложения в App Store. Информация о поддержке карты "Мир" появилась на официальном сайте компании.

Интеграция карт "Мир" в сервисы Apple началась летом. Тогда российские пользователи получили возможность прикрепить карту "Мир" к платежной системе Apple Pay.

Как сообщил "РГ" источник на рынке, реализация этого функционала пока не получила массового распространения, так как потребовала проведения технических доработок как от банков, эмитировавших карты, так и от конкретных сервисов, выступающих получателями платежей.

В среду днем обозревателю "РГ" не удалось совершить ни одного платежа онлайн при помощи Apple Pay и карты "Мир". Каждый раз при оплате появлялось сообщение, что карта не поддерживается приложением. При оплате через терминал в магазине по технологии бесконтактной оплаты платеж картой "Мир" прошел.

Сейчас использование карт "Мир" в Apple Pay реализовано СберБанком, ВТБ, Россельхозбанком, ПСБ, Почта Банком, "Тинькофф", Газпромбанком и рядом других банков.

Обновление, связанное с появлением карт "Мир" в качестве платежного средства, поддерживаемого Apple, касается привязки карты к учетной записи Apple ID. Ранее у пользователей была возможность использовать только карты Visa, MasterCard и AmericanExpress. Обновление позволит оплачивать картами национальной платежной системы цифровые сервисы Apple, такие как дополнительное место на iCloud или доступ к Apple Music. В магазине App Store при покупке приложений и сервисов и при оплате покупок внутри сервисов данные платежной карты можно указать вручную. Будут списаны средства и если указать карту "Мир" в настройках Apple ID в качестве платежного инструмента по умолчанию.

Чрезвычайно важным шагом для развития Национальной системы платежных карт считает интеграцию с сервисами Apple Павел Шуст, исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов.

"Сотрудничество с Apple для карт "Мир", как и любые другие преимущества, которые позволяют им конкурировать с другими международными платежными системами - это правильно и хорошо. Чтобы быть действительно востребованной, системе платежных карт необходимо постоянно работать над интеграцией с другими сервисами. И отрадно отметить, что картам "Мир" удалось избежать соблазна почивать на лаврах, которому подвергаются любые национальные системы", - сообщил Шуст "РГ".

По словам эксперта, чем более глубокой будет интеграция "Мира" с другими сервисами, тем меньше будет необходимость пользователям получать карту другой платежной системы, чтобы использовать ее для расчетов. В условиях здоровой конкуренции это приведет к увеличению доли карт "Мир" на рынке.

Карты "Мир" оформляются работникам бюджетной сферы, госслужащим, пенсионерам, студентам и получателям государственных пособий. "Мир" принимается на всей территории России и в ряде зарубежных стран - в том числе в Турции, Вьетнаме и Армении.

Как сообщил "РГ" источник на рынке, можно ожидать, что и другие крупные игроки, такие как Netflix или Booking, вскоре объявят о поддержке "Мира", чтобы не терять в России аудиторию, получающую деньги на карты национальной платежной системы.

По оценкам Банка России (данные за 2020 год), доля карт "Мир" в общем объеме внутрироссийских операций с картами составила 24%, а выпуске новых карт - 30,6%.

В российском офисе Apple и в Национальной системе платежных карт не ответили на вопросы "РГ".