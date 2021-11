Китайский павильон на выставке Expo 2020 Dubai открыт во время проведения недели Шаньси

Как и было запланировано, 8 ноября в Китайском павильоне на выставке Экспо 2020 в Дубае, с темой "Возможности, инновации и сотрудничество" в онлайн- и офлайн- формате открылось мероприятие "Неделя Шаньси" .

В течение трехдневной "Недели Шаньси" будет проведена серия офлайн- встреч и обменов, продвижение культурного туризма в Интернете, выставки, переговоры по продвижению и мероприятия по привлечению инвестиций. Одновременно стартовала облачная выставка товаров и брендов из Шаньси.

На церемонии открытия с видеообращениями выступили: посол ОАЭ в Китае Али Аль-Захири, исполнительный директор Бюро Всемирной выставки Дубая Наджиб Али, Хамад Аль-Али, член Исполнительного комитета ОАЭ "Объятия Китая", и Чэнь Цзянань, вице-президент Китайского совета по содействию международной торговле.

Наджиб Али, исполнительный директор Dubai World Expo Bureau, сказал в своем выступлении, что тема этой выставки - "Общение мыслей и создание будущего", в которой в общей сложности участвуют 192 страны. В контексте новой эпидемии коронарной пневмонии эта международная платформа тесно связала правительства, предприятия и людей всех стран. Он ожидает, что в будущем больше китайских компаний смогут инвестировать в Дубай, ОАЭ.

Посол ОАЭ в Китае Али Аль Захири сказал, что с момента открытия Dubai World Expo 1 октября Дубай принял более 25 миллионов посетителей из 192 стран-участниц со всего мира. Китайский павильон, названный "Свет Китая", является одним из крупнейших национальных павильонов. Он демонстрирует лучшие достижения Китая в области науки и технологий и устойчивого развития. Ожидается, что число посетителей превысит 2 миллиона человек.

По его мнению, ОАЭ и Китай установили всеобъемлющее стратегическое партнерство, основанное на общей вере в устойчивое развитие и построение сообщества с общим будущим для человечества. Культурное и коммерческое сотрудничество является важной темой между двумя странами. Эта выставка не только оживит ОАЭ, но и откроет новые возможности для развития китайским компаниям в ОАЭ.

Провинция Шаньси является одним из важных мест рождения китайской нации и китайской цивилизации, а также важной новой энергетической и промышленной базой в Китае. В последние годы провинция Шаньси ускорила создание современной промышленной системы, способствовала постоянной оптимизации структуры промышленности и структуры энергетики и добилась важных достижений в области зеленого и низкоуглеродного развития. Укрепление всесторонних обменов и сотрудничества с провинцией Шаньси в различных областях создал большие возможности и хорошую среду.

Чэнь Цзяньань, заместитель председателя Китайского совета по содействию международной торговле, с нетерпением ожидает и верит, что провинция Шаньси, вобравшая в себя пять тысяч лет китайской цивилизации и великолепную и красочную культуру, берет на себя миссию энергетической революции. в новую эру, расскажет историю Шаньси через деятельность "Шаньси Чжоу" и продвигает международную энергетику. Обмены и сотрудничество на местах принесут новый интерес на эту всемирную выставку и в павильон Китая.

Кроме того, в то же время была проведена конференция по продвижению облачных технологий между Китаем и Шаньси, посвященной энергетической революции и сотрудничеству в области инноваций (Дубай). С программной речью выступил Лу Ифэн, исполнительный директор Китайского центра изучения общественного мнения в области энергетики, Jinneng Holding Power Group, Huayang New Material Technology Group Co., Ltd., Taiyuan Heavy Machinery Group, State Grid Co., Ltd. и другие компании сотрудничают по фотоэлектрической, ветроэнергетике, хранению энергии и другим областям энергии. Осуществлять продвижение, делиться и обмениваться опытом Шаньси в области экологически чистых поставок энергии и инноваций в энергетических технологиях со всем миром, продвигать передовые проекты в области энергетики и изучать возможности для международного сотрудничества в области энергетики.

Пресс-релиз предоставлен организационным комитетом