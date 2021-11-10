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10.11.2021 10:56
Рубрика: Власть

Клишас: Обязательная вакцинация от COVID не нарушит конституционные права

Текст: Дмитрий Гончарук
Введение обязательной вакцинации от коронавируса не нарушает конституционные права россиян. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в интервью "РГ" выразил мнение, что вакцинацию от коронавируса необходимо сделать обязательной. Он, в частности, отметил, что детей надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться - точно также, как надо надо мыть руки и чистить зубы.

"Конституции это не противоречит", - заявил Клишас РИА Новости.

Однако, как подчеркнул сенатор, реализовать такое предложение можно только через принятие поправок в федеральное законодательство.

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Власть Право Права человека Общество Здоровье Законодательная власть Совет Федерации Вакцинация от коронавируса

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