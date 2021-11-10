Колокольцев поздравил сослуживцев и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел

Глава МВД России генерал полиции Владимир Колокольцев, поздравляя 10 ноября коллег и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел, назвал направления деятельности, по которым необходимо наращивать усилия. "В первую очередь - по раскрытию киберпреступлений, пресечению незаконного оборота наркотиков, нелегальной миграции. Повышать эффективность принимаемых мер по поддержанию правопорядка на улицах, снижению аварийности на дорогах", - подчеркнул министр.

Владимир Колокольцев напомнил, что к людям, избравшим путь служения интересам общества и государства, всегда предъявлялись особые требования - ставить превыше всего верность долгу и присяге. "Славная история российской полиции написана многими поколениями солдат правопорядка, которые неизменно следовали этому нравственному принципу. Тысячи погибли на боевом посту во имя спасения других. - Сказал глава ведомства. - И сегодня наша профессия требует полной самоотдачи, мужества и силы духа".

Слова искренней признательности министр выразил ветеранам, которые являются наставниками для молодых полицейских, оказывают содействие в обеспечении безопасности граждан и защите их прав.