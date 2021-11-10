Компенсировать расходы на протезы и коляски стало проще

Оформить компенсацию на инвалидные коляски, протезы и другие технические средства реабилитации (ТСР) теперь можно полностью удаленно через портал госуслуг. Об этом сообщили в Минтруде.

В ведомстве напомнили, что ранее через портал можно было только подать заявление, а после этого требовалось предоставить в Фонд социального страхования оригиналы документов. "Сегодня достаточно прикрепить фотографии или сканы этих документов к заявлению на госуслугах", - уточнили в пресс-службе министерства. В ведомстве пояснили, что сведения проверят удаленно, после этого денежные средства автоматически поступят на счет человека.

Онлайн можно также оформить компенсацию за содержание и ветеринарное обслуживание собаки-проводника, услуги по сурдопереводу и тифлосурдопереводу, а также расходов на проезд к месту нахождения организации, в которой гражданин с инвалидностью получал средство реабилитации.

В Минтруде напомнили, что в сентябре этого года получить ТСР также можно по электронному сертификату, подав заявку на госуслугах. Электронный сертификат привязан к банковской карте "Мир", а к нему уже прикреплена выделенная человеку с инвалидностью сумма, которую можно потратить на нужное изделие. Списание средств произойдет как при оплате банковской картой в момент совершения покупки. Если стоимость окажется выше, гражданин вправе часть покупки доплатить из собственных средств.

Ежегодно за обеспечением различными средствами реабилитации обращаются 1,5 млн граждан.