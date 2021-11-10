Контактную сеть МЦД и МЦК будут обрабатывать антигололедной жидкостью

Железнодорожники завершили подготовку инфраструктуры к зиме. Подробности рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.

Так, для профилактики возникновения во время морозной погоды микротрещин на рельсах специальным составом обработали 1,7 тыс. км пути. Проверили работу компрессорных устройств для обдува стрелочных переводов. В этом году на 39 станциях установлено 40 новых конструкций по производству сжатого воздуха, 586 новых стрелочных переводов оборудованы пневмообдувкой и электрообогревом.

Также проверили и 5,5 тыс. км контактной сети всех главных путей. Особое внимание уделялось проверке контактной сети повышенным нажатием, ведь при низких температурах наледь ухудшает условия токосъема.

"Гололед является одним из основных погодных факторов, который зимой может негативно повлиять на работу железнодорожного транспорта, - рассказал начальник МЖД Михаил Глазков. - Для недопущения образования наледи на контактной сети предусмотрен комплекс профилактических мер. К работе зимой подготовлены 24 вибропантографа, которые обеспечат очистку контактных проводов от наледи толщиной 2-3 мм, 59 установок механической очистки гололеда. На подстанциях проверены схемы профилактического подогрева контактной подвески, которая в случае необходимости позволит избежать обледенения на две тыс. км контактной сети. На линиях с интенсивным движением поездов - МЦК, МЦД-1 и МЦД-2 - обработка контактной сети будет производиться специальной антигололедной жидкостью, запасы которой пополнены до необходимых объемов".

Кроме того, подготовлено более 150 единиц различной снегоуборочной техники, сформированы мобильные группы с необходимым аварийно-восстановительным оборудованием для оперативного ремонта техники на линиях.