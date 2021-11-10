Контактную сеть МЦД и МЦК будут обрабатывать антигололедной жидкостью

Новости

ФСБ задержала жителя Ялты за шпионаж в пользу СБУ 11:38
Первый энергоблок БелАЭС выработал 4,6 млрд кВт.ч электроэнергии 11:30
Мурашко: Около 4,5 млн человек в России ревакцинировались от COVID-19 11:19
Матвиенко: Надо выработать рекомендации по использованию QR-кодов 11:19
В Польше заявили о задержании всех проникших на ее территорию беженцев 11:15
Умер участник британской электронной группы 808 State Эндрю Баркер 11:08
Клишас: Обязательная вакцинация от COVID не нарушит конституционные права 10:56
МИД Венесуэлы: Каракас заинтересован в участии в ЕАЭС 10:44
На портале "Российская электронная школа" появился курс по китайскому языку 10:34
Прекращены сенаторские полномочия Марии Львовой-Беловой 10:30
Для красноярских гостиниц и спортзалов ввели систему QR-кодов 10:25
Умерла актриса Амалия Агилар 10:20
Колокольцев поздравил сослуживцев и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел 09:57
В Кузбассе взяли под стражу фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне" 09:54
В Карачаевске при задержании преступника погиб лейтенант полиции 09:36
В Москве полицейские потушили пожар в квартире и спасли трех детей 09:19
ВДВ России получат специальный вертолет с боевым багги 09:16
Пограничники Беларуси нашли на границе с Польшей четырех избитых беженцев 09:13
В Подольске пытались сбыть почти 20 килограммов наркотиков 08:53
Врач рассказал, когда следует ревакцинироваться ВИЧ-больным 08:38
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку 07:25
Bloomberg: Маск потерял за два дня 50 миллиардов долларов 06:41
Врач Никишенков: Ситуация с COVID-19 в России улучшится только весной 06:40
В США первая девушка окончила элитные курсы снайперов 06:20
Браслеты королевы Марии-Антуанетты проданы на аукционе за 7 млн евро 05:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
10.11.2021 11:24
Рубрика: Экономика

Контактную сеть МЦД и МЦК будут обрабатывать антигололедной жидкостью

Текст: Ирина Огилько
Железнодорожники завершили подготовку инфраструктуры к зиме. Подробности рассказали в пресс-службе Московской железной дороги.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Так, для профилактики возникновения во время морозной погоды микротрещин на рельсах специальным составом обработали 1,7 тыс. км пути. Проверили работу компрессорных устройств для обдува стрелочных переводов. В этом году на 39 станциях установлено 40 новых конструкций по производству сжатого воздуха, 586 новых стрелочных переводов оборудованы пневмообдувкой и электрообогревом.

Фото: Виктор Авдеев
Железная дорога улучшила транспортные связи в столице

Также проверили и 5,5 тыс. км контактной сети всех главных путей. Особое внимание уделялось проверке контактной сети повышенным нажатием, ведь при низких температурах наледь ухудшает условия токосъема.

"Гололед является одним из основных погодных факторов, который зимой может негативно повлиять на работу железнодорожного транспорта, - рассказал начальник МЖД Михаил Глазков. - Для недопущения образования наледи на контактной сети предусмотрен комплекс профилактических мер. К работе зимой подготовлены 24 вибропантографа, которые обеспечат очистку контактных проводов от наледи толщиной 2-3 мм, 59 установок механической очистки гололеда. На подстанциях проверены схемы профилактического подогрева контактной подвески, которая в случае необходимости позволит избежать обледенения на две тыс. км контактной сети. На линиях с интенсивным движением поездов - МЦК, МЦД-1 и МЦД-2 - обработка контактной сети будет производиться специальной антигололедной жидкостью, запасы которой пополнены до необходимых объемов".

Кроме того, подготовлено более 150 единиц различной снегоуборочной техники, сформированы мобильные группы с необходимым аварийно-восстановительным оборудованием для оперативного ремонта техники на линиях.

Экономика Транспорт Железные дороги

Главное сегодня

Клишас: Обязательная вакцинация от COVID не нарушит конституционные права
В Польше заявили о задержании всех проникших на ее территорию беженцев
Синоптик Тишковец: Зима будет снежная и на два градуса теплее нормы
Иммунолог: Заболеваемость COVID-19 начнет снижаться через две-три недели
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Названы регионы, где коммунальные услуги подорожают сильнее всего
Могут ли на кассе не принять непонравившиеся купюры