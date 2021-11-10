Указ губернатора Красноярского края от 10 ноября 2021 года № 341-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая Перечень поручений Президента Российской Федерации от 24.10.2021 № Пр-1998, письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 29.10.2021 № 24-00-17/02-16471-2021, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "методические рекомендации "МР 3.1/2.2.0176/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.04.2020," исключить;

слова "от 26.10.2021 № 60," заменить словами "от 26.10.2021 № 60, от 29.10.2021 № 62";

в пункте 1.5:

в абзаце втором подпункта 2:

слова "подпунктом 2" заменить словами "подпунктами 2, 2.1";

дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1) соблюдения порядка доступа граждан, достигших возраста восемнадцати лет, в здания (помещения), в которых расположены организации общественного питания, предусмотренного настоящим подпунктом.

Установить, что с 15 ноября 2021 года доступ граждан, достигших возраста 18 лет, в здания (помещения), в которых расположены организации общественного питания, осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и при наличии одного из следующих условий:

действующего QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (далее - QR-код), которым подтверждается получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

действующего QR-кода о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления гражданина прошло не более шести календарных месяцев);

оригинала сертификата о профилактических прививках на бумажном носителе, содержащего сведения о получении гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и что с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, полученной в медицинской организации;

оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, полученной в медицинской организации, осуществившей вакцинацию.

Гражданин вправе представить QR-код, предусмотренный абзацами третьим и четвертым настоящего подпункта, на электронном устройстве или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Работники организаций общественного питания или иные лица, осуществляющие допуск граждан в указанные объекты, обязаны осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в QR-коде либо в документах, указанных в абзацах пятом - восьмом настоящего подпункта, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность.";

в пункте 1.7.3:

в абзаце втором:

слова "QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (далее - QR-код)" заменить словами "QR-кода";

в пункте 1.8.4:

в абзаце первом:

слова "зрителей" заменить словами "граждан";

слова "учреждения культуры и искусства," заменить словами "учреждения культуры и искусства, музеи, библиотеки,";

в абзаце втором:

слова "QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" (далее - QR-код)" заменить словами "QR-кода";

в абзаце восьмом:

слова "учреждений культуры" заменить словами "учреждений культуры и искусства, музеев, библиотек";

в пункте 1.9:

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"требований, предусмотренных пунктом 1.9.1 настоящего указа.";

дополнить пунктом 1.9.1 следующего содержания:

"1.9.1. Установить, что с 15 ноября 2021 года доступ граждан, достигших возраста 18 лет, в места проведения конгрессных, выставочных мероприятий осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и при наличии одного из следующих условий:

действующего QR-кода, которым подтверждается получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

действующего QR-кода о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления гражданина прошло не более шести календарных месяцев);

оригинала сертификата о профилактических прививках на бумажном носителе, содержащего сведения о получении гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и что с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, полученной в медицинской организации;

оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, полученной в медицинской организации, осуществившей вакцинацию.

Гражданин вправе представить QR-код, предусмотренный абзацами вторым и третьим настоящего пункта, на электронном устройстве или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Организаторы конгрессного, выставочного мероприятия или иные лица, осуществляющие допуск граждан в места проведения таких мероприятий, обязаны осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в QR-коде либо в документах, указанных в абзацах четвертом - седьмом настоящего пункта, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность.";

дополнить пунктами 1.11, 1.12 следующего содержания:

"1.11. Установить, что с 15 ноября 2021 года заселение граждан, достигших возраста 18 лет, в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и иные объекты, оказывающие комплекс услуг по предоставлению физическим лицам средств размещения и иных услуг, предусмотренных Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 № 1853, осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и при наличии одного из следующих условий:

действующего QR-кода, которым подтверждается получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

действующего QR-кода о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления гражданина прошло не более шести календарных месяцев);

оригинала сертификата о профилактических прививках на бумажном носителе, содержащего сведения о получении гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию, и что с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, полученной в медицинской организации;

оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, полученной в медицинской организации, осуществившей вакцинацию.

Гражданин вправе представить QR-код, предусмотренный абзацами вторым и третьим настоящего пункта, на электронном устройстве или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Исполнитель гостиничных услуг обязан осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в QR-коде либо в документах, указанных в абзацах четвертом - седьмом настоящего пункта, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность.

Установить, что ограничение, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на спортсменов профессиональных спортивных клубов, членов спортивных сборных команд Российской Федерации, спортивных сборных команд Красноярского края и кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, спортивные сборные команды Красноярского края, иных спортсменов, участвующих в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых на территории Красноярского края, а также других лиц, задействованных в соответствии с положениями (регламентами) в организации, проведении и обеспечении безопасности официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Красноярского края.

1.12. Установить, что с 15 ноября 2021 года доступ граждан, достигших возраста 18 лет, в косметические салоны, салоны красоты и массажные салоны (за исключением косметических салонов, салонов красоты, массажных салонов, являющихся медицинскими организациями), парикмахерские, СПА-салоны осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и при наличии одного из следующих условий:

действующего QR-кода, которым подтверждается получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

действующего QR-кода о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления гражданина прошло не более шести календарных месяцев);

оригинала сертификата о профилактических прививках на бумажном носителе, содержащего сведения о получении гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию, и что с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, полученной в медицинской организации;

оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, полученной в медицинской организации, осуществившей вакцинацию.

Гражданин вправе представить QR-код, предусмотренный абзацами вторым и третьим настоящего пункта, на электронном устройстве или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Работники косметических салонов, салонов красоты и массажных салонов (за исключением косметических салонов, салонов красоты, массажных салонов, являющихся медицинскими организациями), парикмахерских, СПА-салонов или иные лица, осуществляющие допуск граждан в указанные объекты, обязаны осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в QR-коде либо в документах, указанных в абзацах четвертом - седьмом настоящего пункта, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность.";

в пункте 2:

в подпункте 2:

в абзаце втором:

слова "в пункте 1.9" заменить словами "в пунктах 1.9, 1.9.1";

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) деятельность объектов спорта и спортивных сооружений с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 2.9.2-2.9.4 настоящего указа;";

пункты 2.7-2.7.2 признать утратившими силу;

в пункте 2.9.2:

в абзаце втором:

слова "предусмотренные настоящим указом" заменить словами "предусмотренные подпунктом 2 пункта 2, пунктом 2.9.4 настоящего указа";

абзац шестой исключить;

в абзаце седьмом:

слова "70 % от общей вместимости места проведения мероприятия и равномерной рассадкой зрителей" заменить словами "70 % от общей вместимости места проведения мероприятия и равномерной рассадкой зрителей (при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 3(1) постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий")";

в абзаце восьмом:

слова ", а также при оказании услуг для занятий населения физической культурой и спортом" исключить;

дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:

"Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденного Минспортом России, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020, и приказа Минспорта России от 08.07.2020 № 497 "О проведении спортивных мероприятий на территории Российской Федерации".";

дополнить пунктом 2.9.4 следующего содержания:

"2.9.4. Определить на территории Красноярского края особенности осуществления деятельности в области физической культуры и спорта и особый порядок передвижения граждан при оказании услуг для занятий населения физической культурой и спортом.

Установить, что с 15 ноября 2021 года оказание услуг для занятий населения физической культурой и спортом на объектах спорта и спортивных сооружениях, включая услуги крытых спортивных сооружений, бассейнов, фитнес-центров, фитнес-залов, спортивных залов, осуществляется при условии:

1) организации индивидуальных и групповых занятий (не более 20 человек);

2) с загрузкой объектов в объеме не более 50 % от единовременной пропускной способности объекта спорта или спортивного сооружения;

3) выполнения:

санитарно-эпидемиологических требований, методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций главных государственных санитарных врачей;

превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, утвержденных Правительством Красноярского края;

4) предъявления гражданами, достигшими возраста 18 лет, документа, удостоверяющего личность, и при наличии одного из следующих условий:

действующего QR-кода, которым подтверждается получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

действующего QR-кода о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления гражданина прошло не более шести календарных месяцев);

оригинала сертификата о профилактических прививках на бумажном носителе, содержащего сведения о получении гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию, и что с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, полученной в медицинской организации;

оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, полученной в медицинской организации, осуществившей вакцинацию.

Гражданин вправе представить QR-код, предусмотренный абзацами вторым и третьим настоящего подпункта, на электронном устройстве или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Работники организаций, оказывающих услуги для занятий населения физической культурой и спортом, или иные лица, осуществляющие допуск граждан в объекты, указанные в настоящем пункте, обязаны осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в QR-коде либо в документах, указанных в абзацах четвертом - седьмом настоящего подпункта, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность.";

в пункте 2.13:

абзац седьмой исключить;

пункт 3.11.7 изложить в следующей редакции:

"3.11.7. Рекомендовать работодателям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV:

1) оказать содействие медицинским организациям в проведении вакцинации работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) против коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и создавать условия для ее прохождения работниками (исполнителями по гражданско-правовым договорам);

2) освободить от работы в течение 2 дней с сохранением заработной платы работников при вакцинации против коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV;

3) с 15 ноября 2021 года обеспечить перевод (в течение 4 недель) на дистанционную (удаленную) работу работников старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, для проведения вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета;

4) допускать к работе работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) при наличии у них сведений о проведении полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, или о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления гражданина прошло не более шести календарных месяцев), с соблюдением порядка, условий и сроков, предусмотренных федеральным законодательством, постановлениями и рекомендациями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, постановлениями главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю.";

пункт 3.11.8 признать утратившим силу.

2. Правительству Красноярского края в срок до 13 ноября 2021 года утвердить Перечень хронических заболеваний, являющихся основанием для перевода (в течение 4 недель) работника на дистанционную (удаленную) работу.

3. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (http://www.zakon.krskstate.ru/).

4. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







