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10.11.2021 16:07
Рубрика: Общество

Кравцов: Планов вводить общий дистант в школах нет

Текст: Мария Агранович
Практически все школы - более 90 процентов - с 8 ноября работают в традиционном очном режиме. Об этом на совещании у президента в среду сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

- Планов по переводу школ на дистанционное обучение нет, это временная мера, - подчеркнул Кравцов. - Сейчас дистанционные технологии применяются в 6 процентах школ в 5-11 классах. В частности, это школы Свердловской, Челябинской, Ивановской областей. Там мы активно используем наше отечественное программное обеспечение - образовательную платформу "Сферум", но со следующей недели планируем войти в очный режим.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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По словам министра, нерабочие дни пришлись во многих школах на традиционные осенние каникулы, поэтому ситуация не повлияла на качество обучения.

- Еще в 4 процентах школ в регионах, где продлены нерабочие дни, ученики также находятся пока на каникулах. Такая ситуация, например, в Томской области, - сказал Кравцов. - Но со следующей недели и там планируем выход в школы.

На утро 10 ноября только 18 школ полностью закрыты на карантин. Это 0,04 процентов от общего количества школ в России.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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