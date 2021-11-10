Лесопарковые пояса занесут в госреестр недвижимости

Дополнить Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) новой информацией предлагает Росреестр. В систему будут включать границы лесопарковых зеленых поясов.

Разработанным Росреестром законопроектом предлагается вносить в ЕГРН сведения о границах таких территорий. При этом к числу зон с особыми условиями использования лесопарковые зеленые пояса относиться не будут.

Лесопарковые зеленые пояса, по закону об охране окружающей среды - это зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности. В них могут включаться территории с лесами, водоемами, природными ландшафтами, а также зеленые зоны в границах городов, которые прилегают к таким лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему, выполняя средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции. Исходя из данного понятия, отмечают в Росреестре, лесопарковые зеленые пояса невозможно однозначно отнести к зонам с особыми условиями использования.

Законопроект связан с необходимостью подготовки в качестве приложения к решению о создании лесопаркового зеленого пояса графического описания границ такого пояса в системе координат, установленной для ведения ЕГРН.

Вносить сведения в ЕГРН власти должны в течение полугода после принятия решения о создании лесопаркового пояса. Если же он был создан раньше, то проинформировать Росреестр нужно до 2025 года.