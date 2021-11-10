ЛНР: Киев выразил желание покупать уголь из Донбасса

Украинские власти заинтересованы в приобретении из Донбасса угля и электроэнергии. Об этом заявила пресс-секретарь делегации Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь.

"На подгруппе по экономическим вопросам украинская сторона обратилась с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с Донбасса на Украину", - заявила она РИА Новости.

Республиканские власти заявляют о готовности к сотрудничеству.

"Мы с пониманием отнеслись к этой проблеме, в особенности учитывая тот факт, что это шаг в направлении к восстановлению социально-экономических связей, как это предписано Комплексом мер, и сегодня повторно подтвердили готовность рассмотреть такую возможность, - подтвердил министр иностранных дел ЛНР и полпред республики на минских переговорах Владислав Дейнего. - Однако услышав это, представители Киева предпочли в ответ промолчать".