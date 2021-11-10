Макрон объявил меры по борьбе с пятой волной коронавируса

Французский президент Эмманюэль Макрон в специальном телеобращении из Елисейского дворца предупредил соотечественников об опасности пятой волны эпидемии COVID-19.

Со второй половины октября по настоящее время эпидемиологические показатели в стране медленно, но верно ухудшаются. Так, если пару недель тому назад здесь выявляли около шести тысяч ежедневных случаев заражения коронавирусом, то в минувший понедельник их было в два с лишним раза больше.

С тем, чтобы остановить эту негативную тенденцию, Эмманюэль Маркон объявил о том, что с 15 декабря ревакцинация станет обязательным условием подтверждения санитарного пропуска для лиц старше 65 лет и страдающих хроническим заболеваниями из числа тех, кто был привит от ковида в первой половине текущего года.

Что касается французов в возрасте от 50 до 64 лет, то они смогут получить третью, бустерную дозу прививки с первых чисел декабря.

В отличие от США, где на прошлой неделе начали вакцинировать детей в возрасте от пяти до 11 лет, во Франции, как подчеркнул глава Пятой республики, этого делать не будут. Тем не менее, ношение защитных масок станет обязательным в школах.

Система санитарных пропусков, которая была введена прошлым летом на срок до 15 ноября, правительственным решением, утвержденным французским парламентом несколько дней тому назад, продлена до конца июля 2022 года.

По положению на 9 ноября, во Франции полностью вакцинировано три четверти населения страны.