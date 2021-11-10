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10.11.2021 15:36
Рубрика: В мире

Макрон объявил о пятой волне коронавируса во Франции

Текст: Диана Ковалева, Вячеслав Прокофьев (Париж)
Французский президент Эмманюэль Макрон в специальном телеобращении из Елисейского дворца предупредил соотечественников об опасности пятой волны эпидемии COVID-19. Со второй половины октября по настоящее время эпидемиологические показатели в стране медленно, но верно ухудшаются. Так, если пару недель тому назад здесь выявляли около шести тысяч ежедневных случаев заражения коронавирусом, то в минувший понедельник их было в два с лишним раза больше.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С тем, чтобы остановить эту негативную тенденцию, Эмманюэль Маркон объявил о том, что с 15 декабря ревакцинация станет обязательным условием подтверждения санитарного пропуска для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями из числа тех, кто был привит от ковида в первой половине текущего года. Что касается французов в возрасте от 50 до 64 лет, то они смогут получить третью бустерную дозу прививки с первых чисел декабря.

Фото: AP Photo
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Решением французского Конституционного совета система санитарных пропусков, которые ранее вызвали массовые протесты по всей стране, будет действовать аж до 31 июля 2022 года. Однако, учитывая, что в следующем году во Франции должны пройти президентские выборы, орган запретил требовать санитарные пропуска для допуска к политическим собраниям, мероприятиям и избирательным участкам. Совет посчитал, что с учетом всех этих оговорок продление существующей системы, которую тысячи французов сегодня считают прямым посягательством на их свободы, является "сбалансированным согласованием" целей по охране здоровья нации и соблюдения прав и этих самых свобод.

Подобному решению обрадовались далеко не все. И не удивительно, ведь сегодня без санитарного пропуска во Франции едва ли можно попасть куда-либо, кроме собственного дома. Спектакли, кафе, рестораны, дома престарелых, торговые центры, поездки на поезде и автобусе, медицинские и социальные учреждения - все по пропуску. Соответствующие правила распространяются на всех французских граждан начиная уже от 12 лет. Получить свой пропуск можно, напомним, если есть сертификат о вакцинации препаратом, одобренным Европейским агентством по лекарственным средствам, ПЦР-тест не старше 48 часов или справка о перенесенном коронавирусе. При этом недавно французские власти сделали анализы на COVID-19 платными для тех, кто пока не привился от него. Так правительство рассчитывает ускорить темпы вакцинации в стране. Ценник за тест может быть совершенно разный: 22,02 евро за антигенный тест в лаборатории, 25,01 евро за тест в аптеках, 30,01 евро за тест по воскресеньям и 43,89 евро за ПЦР, пишет портал Journal du Net.

Что же касается детей и их защиты в пандемию, то здесь французские власти также представили новые меры. В отличие от США, где на прошлой неделе начали вакцинировать детей в возрасте от пяти до 11 лет, во Франции, как заявил Макрон, этого делать не будут. Тем не менее ношение защитных масок станет обязательным в школах. Попытались законодатели страны также наделить руководителей образовательных учреждений доступом к информации о коронавирусном "статусе" учеников. По плану это должно было помочь сделать процесс обучения наиболее безопасным, так как с такими данными легче оценивать возможные санитарные риски. Однако тот же Конституционный совет посчитал подобную схему "несоразмерным нарушением права на уважение частной жизни". Во-первых, потому что такой доступ позволяет не только увидеть, болел или не болел, прививался или не прививался учащийся, но и контактировал ли он с заболевшими, с кем именно и когда. Во-вторых, потому что последующая обработка этих данных шла бы без предварительного получения на то согласия законных представителей ученика или его самого, если он уже совершеннолетний.

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