Макрон объявил о строительстве новых ядерных реакторов

Французский президент Эмманюэль Макрон принял стратегическое решение: в стране будет развиваться атомная энергетика. Такой вывод можно сделать из телеобращения к нации, с которым он выступил в Елисейском дворце.

"Чтобы гарантировать энергетическую независимость Франции, обеспечить страну электричеством и достичь целей по углеродной нейтральности к 2050 году, мы намерены впервые за десятилетия возобновить строительство ядерных реакторов и продолжить продвижение возобновляемых источников энергии", - заявил глава Пятой республики. Эта инициатива, по словам президента, обоснована также необходимостью получать энергию по "разумным тарифам и не зависеть от других стран".

Надо сказать, что мирный атом, начиная с середины прошлого века, является становым хребтом энергетики Франции. Первый промышленный ядерный реактор был подключен к электросети еще в 1959 году. В настоящий момент 56 действующих реакторов вырабатывают 70,6 процента всего электричества, потребляемого в стране. По этому показателю Франция занимает второе место в мире и первое - по доле атомной АЭС в энергобалансе государства. Отметим, что предшественник Макрона в Елисейском дворце Франсуа Олланд, судя по всему, уступив напору "зеленых" и их попутчиков, в свое время намеревался снизить эту долю до 50 процентов. Однако сейчас на этих планах поставлен жирный крест. Как считают местные эксперты, ядерная энергетика стабильна, в отличие от некоторых возобновляемых источников энергии, к примеру, ветроэнергетики, подвержена планированию, а риск аварий крайне низок, ибо находится под неустанным, жестким контролем.

Каким образом программа будет развиваться во Франции? В настоящее время строится один реактор третьего поколения EPR, разработанный специализированной компанией Areva. Он предназначен для АЭС "Фламанвиль". Строительство было начато в 2007 году, но затянулось из-за технических проблем. Тем не менее, как здесь предполагают, в конце будущего года агрегат будет сдан в эксплуатацию. Наряду с этим вскоре будет утверждена программа, представленная головным французским энергоконцерном Electricite de France (85 процентами его акций владеет государство). Программа предусматривает, учитывая накопленный опыт, разработку и строительство шести реакторов EPR нового поколения (EPR 2). По выкладкам местной Счетной палаты в этот проект будет вложено порядка 46 миллиардов евро, а его конкретная реализация начнется в 2027 году.

Наряду с этим французы намереваются сделать инвестиции в производство ядерных мини-реакторов. Об этом Макрон рассказал в середине октября, когда представил стратегию развития Франции до 2030 года. Речь идет о компактных модульных реакторах SMR мощностью от 50 до 500 МВт, что на порядок меньше действующих ныне ядерных установок.

АЭС в ЕС - Два враждующих лагеря

В Европе на атомную энергетику приходится около 26% от общего объема генерации электричества. Главной особенностью ее развития здесь является то, что более половины стран Евросоюза - 17 из 27 - не поддерживают дальнейшее развитие атомной энергетики и планируют отказаться даже от действующих атомных электростанций (АЭС). Среди этих стран экономический лидер ЕС - Германия. Еще 10 лет назад АЭС вырабатывали более 25% всего электричества в стране, сейчас - только 12%. Станции стали закрывать под давлением "зеленых" после аварии на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году, что было несколько странно, поскольку Германия не страдает от землетрясений и цунами, которые стали причинами аварии в Японии. Планируется, что к концу 2022 года работающих АЭС в ФРГ не останется. Аналогичную политику ведет Испания. Из государств Европы, не входящих в ЕС, такой же позиции придерживается Швейцария, которая планирует отключить последний реактор в 2034 году.

Другой лагерь продолжает развивать атомную энергетику. Семь стран ЕС планируют строить новые АЭС. Лидером в этом лагере считается Франция - вторая по объемам экономика ЕС. Планируется запуск новых АЭС в Чехии, Словакии, обсуждаются проекты в Венгрии, Румынии, Польше и Словении. К этому же лагерю относится Великобритания, вышедшая из Евросоюза. АЭС вырабатывают здесь до 20% всего электричества, и страна не отказывается от планов строительства новых.

Среди колеблющихся стран можно выделить Бельгию, которая рассматривает возможность отказа от АЭС, и Швецию, отказавшуюся от атомной энергетики 1980 году, но остановившую с того времени всего два реактора из двенадцати, а в 2010 году отменившую политику отказа от АЭС.

Вопрос о будущем атомной энергетики в Европе - одно из принципиальных противоречий, не позволяющий странам ЕС организовать единый рынок электроэнергии. Страны, имеющие АЭС, не хотят отказываться от преимуществ этого вида генерации, независящего от цен на ископаемое топливо и капризов природы. Особенно ярко это преимущество стало видно сейчас, в период европейского энергокризиса.

Подготовил Сергей Тихонов