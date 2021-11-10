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Рубрика: Власть

Матвиенко: Надо выработать рекомендации по использованию QR-кодов

Текст: Дмитрий Гончарук
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Необходимо проработать вопрос о рассылке QR-кодов на бумажных носителях маломобильным гражданам, у которых нет возможности пользоваться смартфонами, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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На заседании Совфеда 10 ноября сенатор от Республики Коми Елена Шумилова обратила внимание на проблему, когда пожилым людям из удаленных населенных пунктов затруднительно получить QR-коды, по которым можно пройти в магазины и обслуживающие организации.

"Когда бабушкам говорят о каком-то QR-коде и о том, что нужно за 200 километров проехать в районный центр в МФЦ, распечатать и потом только прийти за продуктами - для них это непонятно", - пояснила она.

Шумилова предложила поручить комитету Совфеда по социальной политике проработать вопрос о рассылке QR-кодов на бумажном носителе для маломобильных людей.

"Ситуация у нас сложная с ковидом, и меры ограничения, которые принимаются субъектами федерации, будут сохраняться в большей или меньшей степени. Вопрос поставлен совершенно справедливо", - отреагировала Валентина Матвиенко.

Она предложила главе комитета по соцполитике Инне Святенко проработать этот вопрос с Минцифрой. "Надо выработать или разъяснения, или рекомендации, если есть в этом необходимость, чтобы мы большую часть населения не оставили один на один [c проблемой]", - добавила Матвиенко.

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