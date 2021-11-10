Матвиенко: Надо выработать рекомендации по использованию QR-кодов

Необходимо проработать вопрос о рассылке QR-кодов на бумажных носителях маломобильным гражданам, у которых нет возможности пользоваться смартфонами, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На заседании Совфеда 10 ноября сенатор от Республики Коми Елена Шумилова обратила внимание на проблему, когда пожилым людям из удаленных населенных пунктов затруднительно получить QR-коды, по которым можно пройти в магазины и обслуживающие организации.

"Когда бабушкам говорят о каком-то QR-коде и о том, что нужно за 200 километров проехать в районный центр в МФЦ, распечатать и потом только прийти за продуктами - для них это непонятно", - пояснила она.

Шумилова предложила поручить комитету Совфеда по социальной политике проработать вопрос о рассылке QR-кодов на бумажном носителе для маломобильных людей.

"Ситуация у нас сложная с ковидом, и меры ограничения, которые принимаются субъектами федерации, будут сохраняться в большей или меньшей степени. Вопрос поставлен совершенно справедливо", - отреагировала Валентина Матвиенко.

Она предложила главе комитета по соцполитике Инне Святенко проработать этот вопрос с Минцифрой. "Надо выработать или разъяснения, или рекомендации, если есть в этом необходимость, чтобы мы большую часть населения не оставили один на один [c проблемой]", - добавила Матвиенко.