Матвиенко не исключила более строгих ограничений в регионах из-за COVID-19

На федеральном уровне и в некоторых регионах могут быть введены более строгие ограничительные меры по отдельным категориям населения в связи с пандемией, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, ситуация остается непростой и пока рано расслабляться. "Надо продолжать всем соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, нужно продолжать вакцинацию, чтобы достичь 80% вакцинированных", - сказала Матвиенко журналистам.

"Возможно в ряде регионов принятие и дополнительных, более строгих мер по отдельным категориям граждан, опять-таки ссылаясь на мнение ученых, на мнение специалистов. Такая тщательнейшая работа ведется на федеральном уровне правительством в рамках оперативного штаба. Ежедневно информация поступает президенту, он в курсе ситуации", - отметила спикер.

Матвиенко напомнила, что накануне этот вопрос обсуждался и на заседании Совета безопасности. "Возможны и на федеральном уровне некие решения для того, чтобы ситуацию улучшить. Хочу заверить, что вопрос под контролем президента, правительства,Федерального Собрания. Но без сознательности граждан никакие управленческие решения не смогут быть эффективными", - подчеркнула она.