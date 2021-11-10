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10.11.2021 15:05
Рубрика: Власть

Матвиенко не исключила более строгих ограничений в регионах из-за COVID-19

Текст: Дмитрий Гончарук

На федеральном уровне и в некоторых регионах могут быть введены более строгие ограничительные меры по отдельным категориям населения в связи с пандемией, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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По ее словам, ситуация остается непростой и пока рано расслабляться. "Надо продолжать всем соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, нужно продолжать вакцинацию, чтобы достичь 80% вакцинированных", - сказала Матвиенко журналистам.

"Возможно в ряде регионов принятие и дополнительных, более строгих мер по отдельным категориям граждан, опять-таки ссылаясь на мнение ученых, на мнение специалистов. Такая тщательнейшая работа ведется на федеральном уровне правительством в рамках оперативного штаба. Ежедневно информация поступает президенту, он в курсе ситуации", - отметила спикер.

Матвиенко напомнила, что накануне этот вопрос обсуждался и на заседании Совета безопасности. "Возможны и на федеральном уровне некие решения для того, чтобы ситуацию улучшить. Хочу заверить, что вопрос под контролем президента, правительства,Федерального Собрания. Но без сознательности граждан никакие управленческие решения не смогут быть эффективными", - подчеркнула она.

Власть Работа власти Законодательная власть Совет Федерации Пандемия коронавируса COVID-19

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