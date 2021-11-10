МИД: Польша и Литва не обращались за помощью в решении миграционного кризиса

Варшава и Вильнюс не обращались к российской стороне с просьбой выступить посредником в диалоге с Минском по проблемам на польско-белорусской границе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Ни поляки, ни литовцы, ни кто бы то ни было еще не обращался с вопросом относительно возможного посредничества и какого-то иного участия в этих дискуссиях. Они, по-моему, вообще ни к кому не обращаются", - отметил глава МИД РФ. По мнению Лаврова, эти европейские страны "наслаждаются собственной крутостью", обвиняя во всем Беларусь и Россию. "Я считаю, что это проявление ощущения собственного величия и собственной безнаказанности в любом вопросе", - добавил он.

Как обратил внимание российский министр, Минск неоднократно предлагал проводить консультации по вопросу миграционного кризиса, но на Западе никто не вспоминает об этих инициативах. Однако другого выхода для разрешения проблемы Лавров не видит.

"Я очень надеюсь, что ответственные европейцы, особенно так называемые еврогранды, проявят свою волю и не позволят себя втягивать в бесконечную спираль конфронтации, которая весьма и весьма опасна", - добавил глава МИД, комментируя громкие заявления польской стороны.