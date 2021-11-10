МИД: Польша и Литва не обращались за помощью в решении миграционного кризиса

Новости

Будущая правящая коалиция Германии раскритиковала Польшу за мигрантов 14:50
Матвиенко: Закон о единой системе публичной власти должен быть понятным 14:45
Цены на дизельное топливо вновь обновили исторический максимум 14:41
Матвиенко не исключила ужесточения мер против COVID-19 14:41
Минстрой пересмотрит правила предоставления коммунальных услуг 14:40
Вдоль границы Беларуси увеличен состав противовоздушной обороны 14:32
Матвиенко попросила сенаторов противодействовать "антиваксерам" 14:18
Жителю Новосибирска вернули угнанный 15 лет назад автомобиль 14:16
Оверчук: Россия и Евросоюз готовы к диалогу по климатическим вопросам 13:59
Путин обсудил с Меркель ситуацию с беженцами 13:57
Молдавии может не хватить денег, чтобы рассчитаться с долгами за газ 13:57
Фонд дольщиков обозначил проблему покупки жилья у мошенников 13:37
Два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Беларуси 13:30
Фото: образы актеров на премьере "Дома Gucci" в Лондоне вызвали споры 13:30
Сенаторы одобрили закон о выплатах работавшим во время учебы детям-сиротам 13:28
Возобновилось авиасообщение по маршруту Москва-Гомель-Москва 13:21
Песков назвал безответственными слова премьера Польши о ситуации с беженцами 13:18
Песков заявил о проверках видео с пытками в колониях 13:18
Юрист разъяснил, что значит обязательная вакцинация пожилых в Петербурге 13:17
В Кремле рассказали о формате большой пресс-конференции Путина 13:14
Песков оценил возможность сохранения QR-кодов после пандемии 13:12
Лукашенко назвал подлинных виновных в миграционном кризисе 13:10
В Кремле высказались об обязательной вакцинации от коронавируса 13:08
Захарова: Обвинения Польши по миграционному кризису переходят границы 13:00
В Ростове для борьбы с COVID-19 военные химики применили "горячий туман" 12:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
10.11.2021 14:09
Рубрика: Власть

МИД: Польша и Литва не обращались за помощью в решении миграционного кризиса

Текст: Юрий Когалов
Варшава и Вильнюс не обращались к российской стороне с просьбой выступить посредником в диалоге с Минском по проблемам на польско-белорусской границе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Ни поляки, ни литовцы, ни кто бы то ни было еще не обращался с вопросом относительно возможного посредничества и какого-то иного участия в этих дискуссиях. Они, по-моему, вообще ни к кому не обращаются", - отметил глава МИД РФ. По мнению Лаврова, эти европейские страны "наслаждаются собственной крутостью", обвиняя во всем Беларусь и Россию. "Я считаю, что это проявление ощущения собственного величия и собственной безнаказанности в любом вопросе", - добавил он.

Захарова: Обвинения Польши по миграционному кризису переходят границы

Как обратил внимание российский министр, Минск неоднократно предлагал проводить консультации по вопросу миграционного кризиса, но на Западе никто не вспоминает об этих инициативах. Однако другого выхода для разрешения проблемы Лавров не видит.

"Я очень надеюсь, что ответственные европейцы, особенно так называемые еврогранды, проявят свою волю и не позволят себя втягивать в бесконечную спираль конфронтации, которая весьма и весьма опасна", - добавил глава МИД, комментируя громкие заявления польской стороны.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Польша В мире Европа Литва Правительство МИД

Главное сегодня

Путин обсудил с Меркель ситуацию с беженцами
В Кремле рассказали о формате большой пресс-конференции Путина
Два российских Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Беларуси
Клишас: Обязательная вакцинация от COVID не нарушит конституционные права
Москва и Минск согласовали конкретные шаги по реализации союзных программ
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства