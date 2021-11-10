МИД РФ: Франция и ФРГ должны призвать Киев выполнять Минские соглашения

Французские и немецкие власти должны призвать украинскую сторону выполнять Минские соглашения, а не заниматься милитаризацией черноморского региона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вместо прекращения милитаризации Украиной черноморского региона, разъяснения Киеву недопустимости его агрессивного поведения в Донбассе и воинственной риторики, а главное необходимости незамедлительно начать переговоры с Донецком и Луганском Париж и Берлин, похоже, больше думают о повышении собственного профиля на международной арене​​​...", - сказала дипломат. Она отметила, что Москва призывает западных партнеров приложить максимальные усилия для возвращения Украины на путь политического урегулирования конфликта в Донбассе.

Мария Захарова также добавила, что сегодня власти Украины создают видимость работы в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны.