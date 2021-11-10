МИД Венесуэлы: Каракас заинтересован в участии в ЕАЭС

Власти Венесуэлы выражают заинтересованность в участии в деятельности ЕАЭС. Об этом сообщил глава МИД Боливарианской Республики Феликс Пласенсиа.

"Я говорил с министром иностранных дел Сергеем Лавровым о нашем интересе участвовать в деятельности ЕАЭС. Венесуэла хочет присутствовать, хочет знать, что здесь происходит", - заявил министр, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Глава венесуэльского МИД добавил, что Каракас также хотел бы принять участие в Евразийском форуме. "Мы запросили участие в этом мероприятии", - заявил Пласенсиа.