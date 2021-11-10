Минчане и москвичи одновременно увидят "Травиату" с Нетребко в главной роли

В один день, 13 ноября, в рамках проекта ТheatreHD минчане и москвичи увидят "Травиату", главную партию в которой исполнит мировая оперная дива Анна Нетребко.

"Травиата" Джузеппе Верди по мотивам романа Дюма-сына "Дама с камелиями" давно вошла в репертуар престижных фестивалей.

Проект ТheatreHD - это трансляции самых известных спектаклей на экранах кинотеатров. Стоит признать, что он особенно актуален сейчас, в период пандемии коронавируса.

Опера "Травиата" Джузеппе Верди по мотивам романа Дюма-сына "Дама с камелиями" уже вошла в историю престижного Зальцбургского фестиваля. Спектакль строгий и аскетичный, современный в том смысле, в каком Верди хотел бы видеть воплощение "сюжета эпохи".

Анна Нетребко, обладающая уникальным драматическим сопрано, родилась и выросла в Краснодаре в семье кубанских казаков. Там же начала заниматься музыкой и пением. Была солисткой хора "Кубанская пионерия" при Дворце пионеров и школьников Краснодарского края. В 1993 году Анна победила на конкурсе имени Глинки и была приглашена в Мариинку, где исполняла обширный репертуар с главным дирижером Валерием Гергиевым. В 2002 году состоялся ее дебют в Метрополитен-опера в "Войне и мире", а в 2004 году Нетребко снялась в американском фильме "Дневник принцессы 2" в роли самой себя.

Этот год для Анны выдался непростым: летом умер ее отец. А в сентябре она отметила свой 50-летний юбилей. В качестве площадки для торжеств был выбран Кремлевский дворец, а список гостей превысил несколько тысяч. Сама же Анна в свой день рождения не только получала поздравления, но и отвечала за программу вечера: баловала гостей виртуозным исполнением арий в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова. На вечере выступили звезды мировой величины - Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон, Лука Сальси, Михаэль Фолле...

Гастроли Анны расписаны на годы вперед, билеты стоят по 70 тысяч рублей. Весной будущего года певица выступит с концертами в Новосибирске и Красноярске.

В рамках проекта в ноябре в кинотеатрах Минска можно будет также увидеть знаменитый балет "Девятая симфония Мориса Бежара" на музыку Людвига ван Бетховена. Бежар не раз гастролировал в России, ставил балеты для Майи Плисецкой...

Чуть позже белорусские зрители смогут увидеть драматическую оперу "Борис Годунов" на музыку знаменитого русского композитора Модеста Мусоргского. Ее премьера состоялась в 1874 году на сцене Мариинского театра в Петербурге. Опера имела огромный успех. К слову, центральная партия - царя Бориса Годунова - была любимой в репертуаре великого россиянина Федора Шаляпина.

"Травиата" Джузеппе Верди по мотивам романа Дюма-сына "Дама с камелиями" давно вошла в репертуар престижных фестивалей.