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10.11.2021 18:02
Рубрика: Власть

Минэнерго намерено удержать рост цен на бензин в России в рамках инфляции

Текст: Дмитрий Гончарук
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8607)
Министерство энергетики постарается удерживать рост цены на бензин в пределах инфляции, пообещал на правительственном часе в Совете Федерации глава ведомства Николай Шульгинов. Министр также рассказал о том, как реализуется программа социальной газификации - в этом году бесплатно подключат к газу около 110 тысяч участков.
Биржевая цена бензина с начала года выросла на 13%, а розничные на заправках менее чем на 6%. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС Биржевая цена бензина с начала года выросла на 13%, а розничные на заправках менее чем на 6%. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Биржевая цена бензина с начала года выросла на 13%, а розничные на заправках менее чем на 6%. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Прогнозируется рост производства бензина в России по итогам года примерно до 40 млн тонн, а дизельного топлива - до 80 млн тонн. "Наша задача - удерживать цены, по крайней мере, в рамках ожидаемой инфляции", - заявил Николай Шульгинов (прогнозируется инфляция по итогам 2021 года на уровне 7,4%. - Прим. "РГ"). Сделать это помогает демпфирующий механизм: если экспортные цены на бензин и дизтопливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, а если ниже, то нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
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Министр добавил, что в следующем году механизм могут откорректировать по результатам его работы в 2021-м. В подтверждение эффективности демпфера он привел статистику. Так, биржевая цена бензина с начала года выросла на 13%, а розничные цены поднялись чуть меньше чем на 6%. По расчетам минэнерго, без этой меры каждый литр бензина был бы дороже в рознице на 15 рублей.

Сенатор от Приморья Людмила Талабаева обратила внимание министра на резкое подорожание топлива в регионах каждый раз, когда начинаются сельхозработы. По ее мнению, такая ситуация ведет к изъятию у аграриев средств, которые должны тратиться на покупку техники и удобрений.

"Нужны какие-то государственные системные меры, иначе мы просто поставим свое сельское хозяйство, тружеников села в очень тяжелые экономические условия. Нам еще не хватало там нанести урон", - отреагировала на реплику Талабаевой спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Члена Комитета Совфеда по федеративному устройству Анатолия Широкова встревожило, что Камчатка, Чукотка и Магаданская область не вошли в список регионов Дальнего Востока, поставка нефтепродуктов по железной дороге в которые будет субсидироваться со следующего года. В ответ на это Матвиенко поручила профильному комитету совместно с минэнерго предметно разобраться с этой темой и доложить по результатам через месяц.

Первый зампред Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров поинтересовался, как будет решаться проблема электросетевых активов, у которых нет хозяев. По оценке Шульгинова, число таких объектов уже сократилось на 40%. "Мы сегодня решаем вопрос образования одной или двух системообразующих сетевых компаний в каждом регионе, чтобы переводить в них бесхозяйные сети", - отметил министр.

Минэнерго прогнозирует рост производства бензина в России в 2021 году до примерно 40 миллионов тонн, дизельного топлива - до 80 миллионов тонн

За 10 лет "сетевики" из-за льготного техприсоединения не получили более 190 млрд рублей доходов, из-за этого повысилась нагрузка и на потребителей электроэнергии, напомнил член бюджетного комитета СФ Андрей Епишин. "Нужно скорректировать законодательство в части того, что все затраты должны быть экономически обоснованы и плата должна быть, соответственно, экономически обоснована расходом и возмещаться сетевым компаниям", - ответил глава минэнерго. По его словам, такой законопроект уже находится в правительстве, и в декабре или в начале следующего года будет рассмотрен.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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Кроме того, в минэнерго сохраняют оптимизм и по выполнению программы социальной газификации до конца 2022 года, хотя Шульгинов и признал, что сделать это будет тяжело. Подключить к газу предстоит около 2,5 млн домовладений, из них 110 тысяч заявок выполнят до января. "Около 90 тысяч уже реализовано с доведением газопроводов до границ участков, из них около 23 тысяч реализовано уже с поставкой газа гражданам", - привел цифры глава ведомства.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Транспорт Бензин Правительство Минэнерго Цены на бензин Газификация регионов России

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