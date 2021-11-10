Минэнерго поддерживает идею о доступе "Роснефти" к экспорту газа

Дискуссия по вопросу доступа к экспортным газопроводам других компаний идет уже много лет. Пока экспортировать трубопроводный газ по российским законам имеет право только "Газпром". До определенного момента это правило особенно не влияло на объемы экспорта газа из нашей страны, но после окончания строительства "Северного потока-2" обсуждение разгорелось вновь. Причина в том, что обновленная в 2019 году газовая директива ЕС ограничивает до 50% возможность использования трубопровода для его владельца. В случае с "Северным потоком-2" - это "Газпром", поэтому мощность газопровода для компании сокращается вдвое, с 55 млрд кубометров в год до 27,5 млрд кубометров.

Применение этого правила к "Северному потоку-2" оспаривается оператором его строительства - компанией Nord Stream AG в европейских инстанциях, но пока безуспешно. Агентский договор позволит "Роснефти" поставлять газ в Европу от своего имени, не меняя российского законодательства.

"Роснефть" готова поставлять по "Северному потоку-2" 10 млрд кубометров газа в год. В достоинства этого варианта можно записать, что у "Роснефти" заключено соглашение на поставки газа с британской BP. Рабочий контракт не получается подписать из-за отсутствия у компании доступа к экспорту газа.

По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Валерия Андрианова, объем 10 млрд кубометров, конечно, не решает проблему 50-процентного заполнения "Северного потока-2" альтернативным (то есть не принадлежащим "Газпрому") газом, но ресурсные возможности "Роснефти" не ограничиваются этим количеством.

Компания в этом году запустила свой крупнейший проект "Роспан" с годовой добычей порядка 21 млрд кубометров газа. В первом квартале была введена в опытно-промышленную эксплуатацию первая очередь проекта, к концу года будет запущена вторая очередь, что приведет к значительному росту добычи в 2022 году. Также в стадии активной реализации находится газовый проект Харампур. Компания планирует запустить его в конце 2022 года с выходом на полку 11 млрд кубометров газа в 2023 году.

Есть и обратный взгляд на проблему. Действие Газовой директивы ЕС на "Северный поток-2" это не простое крючкотворство и бюрократия европейских чиновников. Это планомерная борьба с увеличением энергетического влияния России в Европе. Причем вдохновителем противодействия российскому проекту были США, которые в итоге вынуждены были пойти на уступки Европе, но совсем не зарыли топор войны. Нет никаких гарантий, что Евросоюз не найдет возражений против увеличения пропускной способности "Северного потока-2" для российского газа, особенно если учесть, что главным акционером обеих компаний является государство.

С точки зрения замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, сама постановка вопроса неприемлемая. Она покажет нашим партнерам на Западе, что можно заставить Россию отказаться от своей энергетической политики, создав искусственные преграды для работы инфраструктуры, построенной по взаимной договоренности и к взаимному интересу.