Минобороны РФ заявило о росте интенсивности полетов НАТО над Черным морем

Авиация НАТО существенно нарастила число полетов в Черноморском регионе вблизи российских границ, сообщили в Минобороны РФ.

Так, 9 ноября над Черным морем радиотехническими средствами зенитных ракетных войск был сопровожден самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США. Кроме того, с авиабазы на острове Крит вылетал стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, с острова Сицилия - базовый патрульный самолет P-8А "Посейдон" ВМС США, а с авиабазы в Румынии - самолет-разведчик С-160G "Габриэль" ВКС Франции. Еще один стратегический самолет-разведчик U-2 ВВС США, вылетевший из Великобритании, был обнаружен и сопровождался радиолокационными средствами разведки над территорией Украины. Самолет приближался к границе России на расстояние около 60 км.

Российские средства контроля продолжают непрерывное наблюдение и отслеживание обстановки в регионе, подчеркнули в Минобороны .