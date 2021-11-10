Минстрой пересмотрит правила предоставления коммунальных услуг

Правила предоставления коммунальных услуг будут кардинально изменены до конца нынешнего года. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на расширенном заседании Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Правила, утвержденные в 2011 году, часто критикуют, есть много судебных решений по ним, рассказал министр. Минстрой предполагает кардинально модернизировать это постановление. Работа должна быть завершена до конца года. "Работа очень серьезная, но ее надо тоже выполнить", - подчеркнул министр.

Основные проблемы ЖКХ, по словам министра - высокий износ сетей, высокие потери, низкая энергоэффективность и недофинансирование отрасли.

В прошлом году при фактически разрешенном повышении тарифов на 4% регионы подняли плату за ЖКУ в среднем на 3,1%, отметил министр. По предварительным оценкам, только за счет этого ЖКХ недополучило около 80-90 млрд рублей. При этом, для сравнения, на программу "Чистая вода" предусмотрено лишь 30 млрд рублей в год, добавил министр.