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Текст:   Марина Трубилина 
14:40 10.11.2021

Минстрой пересмотрит правила предоставления коммунальных услуг

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Правила предоставления коммунальных услуг будут кардинально изменены до конца нынешнего года. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на расширенном заседании Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Москвичи могут меньше платить за услуги ЖКХ

Правила, утвержденные в 2011 году, часто критикуют, есть много судебных решений по ним, рассказал министр. Минстрой предполагает кардинально модернизировать это постановление. Работа должна быть завершена до конца года. "Работа очень серьезная, но ее надо тоже выполнить", - подчеркнул министр.

Основные проблемы ЖКХ, по словам министра - высокий износ сетей, высокие потери, низкая энергоэффективность и недофинансирование отрасли.

В прошлом году при фактически разрешенном повышении тарифов на 4% регионы подняли плату за ЖКУ в среднем на 3,1%, отметил министр. По предварительным оценкам, только за счет этого ЖКХ недополучило около 80-90 млрд рублей. При этом, для сравнения, на программу "Чистая вода" предусмотрено лишь 30 млрд рублей в год, добавил министр.

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