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Текст:   Марина Трубилина 
15:07 10.11.2021

Минстрой предлагает способ заменить неэффективные управляющие компании

Неэффективные управляющие компании можно будет заменить региональным оператором по управлению жильем. Об этом рассказал глава Минстроя Ирек Файзуллин на расширенном заседании Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

"Мы недавно обозначили, что готовы предложить такой инструмент как региональный оператор в области управления жильем, - сказал министр. - Некоторым территориям, некоторым субъектам такой механизм необходим. Там, где управляющие компании просто неэффективны и нужно принимать решения. С учетом мнения граждан по их трансформации". Такой инструмент необходимо дать, чтобы обеспечить функционирование ЖКХ на должном уровне, считает министр.

Фото: GettyImages
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Внедрение модели "регионального оператора по управлению жильем" предполагается Стратегией развития строительной отрасли и ЖКХ, разработанной Минстроем. Проектом документа предусматривается развитие различных институтов и моделей управления жильем, включая возможные формы государственно-частного партнерства на основе открытых конкурсов по отбору профессиональных управляющих организаций. В том числе - внедрение модели "регионального оператора по управлению жильем", он будет гарантировать возмещение ущерба при нарушениях, которые повлекли аварийность дома.

Это предложение ранее вызвало возражения экспертов. Появление регоператора может снизить конкуренцию в сфере ЖКХ, отмечала директор АНП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. Экспертное сообщество выступало за появление регионального оператора, но для других целей, говорила она: "С введением лицензирования многие ветхие и аварийные дома остались без управления, и сейчас этот вопрос остается актуальным. В таких домах должно появиться профессиональное управление, в том числе через регионального оператора по управлению многоквартирными домами". Однако из документа не следует, что речь идет именно об этом.

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