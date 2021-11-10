Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
13:04 10.11.2021

Минстрой прояснил ситуацию с капремонтом таунхаусов

Принятие закона о таунхаусах не изменит ситуацию с капитальным ремонтом таких домов, пояснили в Минстрое. Блокированные дома и ранее не включались в систему капремонта. Об этом сказала замминистра строительства и ЖКХ России Светлана Иванова на расширенном заседании Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.
Фото: Александр Кожохин/РИА Новости Фото: Александр Кожохин/РИА Новости
Фото: Александр Кожохин/РИА Новости

Накануне Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым уточняются понятия "дом блокированной застройки" и "многоквартирный дом".

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Эксперты разъяснили, за счет чего оплачивается дорожающий капремонт

Он должен устранить правовые пробелы в законодательстве, касающиеся таунхаусов. Предлагается определить, что дом блокированной застройки (их, как правило, называют таунхаусами) - это жилой дом, блокированный с другим жилым домом или домами в одном ряду общей боковой стеной без проемов и имеющий отдельный выход.

Сейчас из-за неопределенности в законодательстве секции таунхаусов могут иметь разный статус. Где-то блок считается квартирой в многоквартирном доме, в редких случаях его оформляют как отдельный дом. В случае принятия законопроекта каждая секция таунхауса, а не здание в целом, будет по сути отдельным жилым домом. Предполагается, что те, кто уже живет в таунхаусе, смогут разделить земельный участок, находящийся в долевой собственности, поставить его на кадастровый учет и зарегистрировать права на землю. Однако обязательной замены документов о правах на такое жилье не предполагается - они сохранят свою юридическую силу. Законопроектом устанавливается также, что жильцы таунхауса должны учитывать интересы соседей - эксплуатация отдельного блока должна быть безопасной для домов, имеющих с ним общие стены. А в случае реконструкции одного из домов согласие на это должны будут дать все соседи из этого ряда.

После принятия законопроекта будет снят вопрос включения таунхаусов в программы капремонта - жилые дома (а не квартиры) не подлежат включению в нее, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Логика жилищного законодательства построена таким образом, что проводится капитальный ремонт только общего имущества, пояснила на заседании комитета Госдумы представитель Минстроя. Блокированные дома никогда не включались в систему капремонта именно по причине отсутствия общего имущества. Потому что собственники свое имущество ремонтируют самостоятельно, а фонды капремонта занимаются только общим имуществом.

Между тем законопроект предполагается доработать ко второму чтению. О необходимости этого говорится в заключениях комитета Госдумы, Верховного суда, об этом говорят эксперты.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
07.11.2021

Как быть, если вам начислили налог по ошибке

Как быть, если вам начислили налог по ошибке

Россияне получают уведомления о налогах. Оплатить их следует до 1 декабря 2021 года. Но как быть, если налог начислен на чужую землю, дом или квартиру? Подобные ситуации - не редкость. Как этого избежать - читайте в "РГ"

Жилая недвижимость
05.11.2021

Как получить льготный кредит на строительство своего дома

Как получить льготный кредит на строительство своего дома

Льготную ипотеку с господдержкой распространили на индивидуальное жилищное строительство. Кто, как, на что и в каких регионах может взять кредит, рассказали специалисты Консультационного центра ДОМ.РФ

ЖКХ
02.11.2021

Названы регионы, где коммунальные услуги подорожают сильнее всего

Названы регионы, где коммунальные услуги подорожают сильнее всего

Кабмин определил, насколько вырастет квартплата в следующем году. Сильнее всего подорожает коммуналка в Чечне - на 6,5%, а минимальное подорожание ожидается в Свердловской области - на 2,9%. Это подорожание в среднем по региону и в целом по коммунальным услугам