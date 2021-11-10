Минстрой прояснил ситуацию с капремонтом таунхаусов

Принятие закона о таунхаусах не изменит ситуацию с капитальным ремонтом таких домов, пояснили в Минстрое. Блокированные дома и ранее не включались в систему капремонта. Об этом сказала замминистра строительства и ЖКХ России Светлана Иванова на расширенном заседании Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Накануне Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым уточняются понятия "дом блокированной застройки" и "многоквартирный дом".

Он должен устранить правовые пробелы в законодательстве, касающиеся таунхаусов. Предлагается определить, что дом блокированной застройки (их, как правило, называют таунхаусами) - это жилой дом, блокированный с другим жилым домом или домами в одном ряду общей боковой стеной без проемов и имеющий отдельный выход.

Сейчас из-за неопределенности в законодательстве секции таунхаусов могут иметь разный статус. Где-то блок считается квартирой в многоквартирном доме, в редких случаях его оформляют как отдельный дом. В случае принятия законопроекта каждая секция таунхауса, а не здание в целом, будет по сути отдельным жилым домом. Предполагается, что те, кто уже живет в таунхаусе, смогут разделить земельный участок, находящийся в долевой собственности, поставить его на кадастровый учет и зарегистрировать права на землю. Однако обязательной замены документов о правах на такое жилье не предполагается - они сохранят свою юридическую силу. Законопроектом устанавливается также, что жильцы таунхауса должны учитывать интересы соседей - эксплуатация отдельного блока должна быть безопасной для домов, имеющих с ним общие стены. А в случае реконструкции одного из домов согласие на это должны будут дать все соседи из этого ряда.

После принятия законопроекта будет снят вопрос включения таунхаусов в программы капремонта - жилые дома (а не квартиры) не подлежат включению в нее, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Логика жилищного законодательства построена таким образом, что проводится капитальный ремонт только общего имущества, пояснила на заседании комитета Госдумы представитель Минстроя. Блокированные дома никогда не включались в систему капремонта именно по причине отсутствия общего имущества. Потому что собственники свое имущество ремонтируют самостоятельно, а фонды капремонта занимаются только общим имуществом.

Между тем законопроект предполагается доработать ко второму чтению. О необходимости этого говорится в заключениях комитета Госдумы, Верховного суда, об этом говорят эксперты.