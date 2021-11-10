Минстрой составит реестр образцовых проектов строительства

Каталог образцовых проектных решений намерен составить Минстрой. Ведомство разработало законопроект о внесении изменений в Градостроительный кодекс.

Летом были приняты поправки в законодательство, которыми понятие экономически эффективной проектной документации заменяется типовой проектной документацией. Это первый этап внедрения института типовой проектной документации, отмечают в Минстрое. Целесообразно развить институт образцового проектирования и создать единый госреестр образцовых проектных решений, отмечается в пояснительной записке к документу.

Образцовая проектная документация будет представлять собой проектную документацию и рабочую документацию здания, подготовленную для многократного применения при проектировании объектов, похожих по назначению, проектной мощности, природным условиям территории строительства. Образцовое проектное решение будет частью образцовой проектной документации объекта, конструкций, изделий и узлов. В образцовых проектных решениях будут актуальные технические решения, наиболее выигрышные по функциональным, техническим и экономическим показателям.

Подготовкой и актуализацией образцовых проектных решений будет заниматься по госзаданию ФАУ "Федеральный центр нормирования и стандартизации". Организация будет подготавливать образцовые проектные решения и представлять их в Главгосэкспертизу, после положительного заключения госэкспертизы они будут утверждаться Минстроем и включаться в Единый реестр. Раз в пять лет "ФЦС" будет пересматривать реестр - неактуальные проектные решения будут исключаться.

Исключительное право на образцовые проектные решения будут принадлежать Российской Федерации. ФАУ "ФЦС" будет распоряжаться правами на их использование и предоставлять такие решения госзаказчикам.

Законопроектом предполагается также определить круг лиц, которым может быть предъявлено требование о возмещении вреда при разрушении, повреждении здания, построенного с использованием образцовых решений. Предполагается, что собственник здания сможет потребовать компенсацию от организации, которая провела госэкспертизу такого решения.