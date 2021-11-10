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Текст:   Марина Трубилина 
18:00 10.11.2021

Минстрой вводит штрафы для производителей стройматериалов

Штрафовать производителей стройматериалов, которые не передают цены на свою продукцию в официальную базу данных, предлагает Минстрой. Ведомство разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поправки связаны с необходимостью усовершенствовать определение стоимости строительства по госконтрактам. Предполагается, что во втором квартале 2022 года отрасль перейдет на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости. При этих расчетах учитываются текущие цены строительных ресурсов из информационной системы ценообразования в строительства - ФГИС ЦС.

Федеральный бюджет компенсирует рост цен на стройматериалы

Однако производители стройматериалов не торопятся наполнять эту систему информацией. Как отмечала ранее Счетная палата, сведения для включения в систему представляют только 32,4% компаний, к середине нынешнего года в системе были цены лишь на 13,3% позиций. По данным Минстроя, в первом квартале нынешнего года из более 15 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей передали информацию в систему только 4547.

"В условиях постоянного роста цен на строительные материалы предприятия строительной индустрии игнорируют обязанность по предоставлению данных об отпускных ценах на свою продукцию, справедливо опасаясь возникновения конкурентных и других коммерческих рисков", - отмечал президент Союза инженеров-сметчиков Павел Горячкин.

Предполагается дополнить КоАП новой статьей о нарушении сроков предоставления информации в ФГИС ЦС. Должностным лицам за это будет грозить штраф в 5-15 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям и юрлицам - в 30-50 тысяч. Возможно, что в первый раз нарушители смогут отделаться предупреждением. Повторное нарушение станут карать штрафом в 30-50 тысяч рублей для должностных лиц и в 100-200 тысяч для компаний и ИП. Протоколы будут составлять должностные лица Минстроя.

Минпромторг изменит стратегию производства стройматериалов

Доходы от уплаты штрафов будут поступать в федеральный бюджет, сообщается в пояснительной записке к документу. Если предположить, что нарушителей будет около 17% от всех, кто обязан сообщать о ценах, а "рецидивистов" - около четверти от них, то при назначении им минимальных штрафов в бюджет поступит около 175 млн рублей в год, рассчитали в Минстрое.

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