На заседании комитета Госдумы по охране здоровья он уточнил, что темпы значительно выше. "Среди населения фаза осложнения развивается также значительно быстрее, чем при циркуляции уханьского штамма", - добавил министр.
По его словам, порядка 258 тысяч пациентов с ковидом на сегодняшний день госпитализированы, 30 тыс. человек находятся в тяжелом состоянии. А семь тысяч пациентов - на искусственной вентиляции легких.
А в целом порядка 1,33 млн россиян с коронавирусом находятся под наблюдением врачей в настоящее время. "Это очень высокая цифра, высокая нагрузка на систему здравоохранения", - сказал он, отметив, впрочем, что общее число пациентов не растет.
"Кроме того, можно с уверенностью назвать, что COVID-19 еще и первая в мире цифровая пандемия. Еще задолго до появления самой и вакцины, и распространения - все сопровождалось шквалом информации", - отметил Мурашко.
По данным оперативного штаба, с конца октября ежедневно выявляется свыше 40 тыс. заболевших. При этом с середины октября число умерших превышает тысячу случаев ежедневно. Согласно данным, опубликованным накануне, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 39 тыс. 160 случаев, умерли за сутки 1 тыс. 211 пациентов.