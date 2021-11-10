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10.11.2021 11:29
Рубрика: Общество

Минздрав зафиксировал более быстрое распространение новой волны COVID-19

Текст: Татьяна Замахина
Нынешняя волна коронавируса распространяется быстрее, чем предыдущие. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

На заседании комитета Госдумы по охране здоровья он уточнил, что темпы значительно выше. "Среди населения фаза осложнения развивается также значительно быстрее, чем при циркуляции уханьского штамма", - добавил министр.

Мишустин заявил об усилении мер по борьбе с коронавирусом

По его словам, порядка 258 тысяч пациентов с ковидом на сегодняшний день госпитализированы, 30 тыс. человек находятся в тяжелом состоянии. А семь тысяч пациентов - на искусственной вентиляции легких.

А в целом порядка 1,33 млн россиян с коронавирусом находятся под наблюдением врачей в настоящее время. "Это очень высокая цифра, высокая нагрузка на систему здравоохранения", - сказал он, отметив, впрочем, что общее число пациентов не растет.

"Кроме того, можно с уверенностью назвать, что COVID-19 еще и первая в мире цифровая пандемия. Еще задолго до появления самой и вакцины, и распространения - все сопровождалось шквалом информации", - отметил Мурашко.

По данным оперативного штаба, с конца октября ежедневно выявляется свыше 40 тыс. заболевших. При этом с середины октября число умерших превышает тысячу случаев ежедневно. Согласно данным, опубликованным накануне, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 39 тыс. 160 случаев, умерли за сутки 1 тыс. 211 пациентов.

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