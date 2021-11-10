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Рубрика: Власть

Мишустин: Бумажный сертификат о вакцинации можно будет получить в МФЦ

Текст: Дмитрий Гончарук, Владимир Кузьмин
Российская газета - Неделя № 255(8606)
С 16 ноября бумажный сертификат о прививке против COVID-19 можно будет получить в многофункциональных центрах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания.
Михаил Мишустин: Борьба с COVID-19 усилена по всей России. Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС Михаил Мишустин: Борьба с COVID-19 усилена по всей России. Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС
Михаил Мишустин: Борьба с COVID-19 усилена по всей России. Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС

Глава правительства попросил минцифры до конца недели предусмотреть все технические возможности, чтобы люди получали такую услугу без сбоев, быстро и удобно, а минздрав должен проработать с заинтересованными ведомствами и утвердить порядок ее предоставления.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Сроки действия сертификатов вакцинации от ковида не меняются

Прошедшая нерабочая неделя позволила замедлить эпидемиологический процесс и распространение в стране коронавируса, показав значительное снижение темпов прироста новых случаев заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Если четыре недели назад недельный темп прироста составлял почти 18 процентов, то на прошедшей неделе темп прироста составил 2,1 процента", - привела она цифры.

По словам главного санитарного врача страны, безусловное снижение произошло среди подростков и детей, остановился рост среди взрослого населения от 18 до 49 лет. Но по-прежнему высокие показатели сохраняются для лиц старше 60 лет.

- Чтобы удержать позиции и идти в дальнейшем к снижению заболеваемости и стабилизации эпидситуации, нужно сохранять те ограничительные меры, которые уже введены, и также нужно ужесточить контроль за ведением всех мер, которые приняты на уровне субъектов РФ, - заявила Анна Попова.

Несмотря на то что общее число заражений коронавирусом снизилось, в регионах требуется дополнительно развернуть больничные койки из-за штамма "дельта", сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "К сожалению, заболевание, вызываемое циркулирующими сегодня штаммами "дельта", требует повышенного числа госпитализаций, и в первую очередь у непривитых ранее лиц, в том числе молодого возраста", - сказал министр.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Попова: Заболеваемость коронавирусом в России за неделю снизилась

По данным на 9 ноября, 1 миллион 360 тысяч человек находятся под наблюдением медработников. Более 66% перепрофилированных коек оснащены кислородом и защитой в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утвержденными минздравом.

"По всей стране усилены меры по борьбе с коронавирусом, это касается в том числе дезинфекции в транспорте, такси, общественных местах, - отметил Михаил Мишустин. - По поручению президента наращиваем тестирование граждан на инфекцию". Он добавил, что ситуация с коронавирусом в регионах неоднородная, им надо продолжать оказывать федеральную поддержку.

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