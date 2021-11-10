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10.11.2021 19:06
Рубрика: Власть

Митрополит Иларион: То, что сейчас происходит на наших глазах, - общенациональное бедствие

Текст: Иларион (митрополит Волоколамский)
Российская газета - Федеральный выпуск № 256(8607)
Новый антирекорд по числу смертей от коронавируса поставлен 9 ноября: свыше 1200 человек за сутки. Вот уже несколько недель подряд мы теряем по тысяче и более человек в день. Это как если бы каждый день падало и разбивалось четыре авиалайнера. Страшные цифры, чудовищная статистика.
Иларион: Скажу честно: за 55 лет жизни ничего более ужасного я не видел. Фото: Аркадий Колыбалов Иларион: Скажу честно: за 55 лет жизни ничего более ужасного я не видел. Фото: Аркадий Колыбалов
Иларион: Скажу честно: за 55 лет жизни ничего более ужасного я не видел. Фото: Аркадий Колыбалов

И по крайней мере девятьсот человек из тысячи мы теряем ежедневно только из-за того, что они не привились.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
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Но наши антивакцинщики не унимаются: умрем, но не сдадимся. И сами один за другим умирают, и других за собой тянут в могилу.

Скажу честно: за 55 лет жизни ничего более ужасного я не видел. Я не жил при Сталине, когда были массовые репрессии. Я не жил во время войны, когда и на фронте, и в тылу люди погибали сотнями и тысячами. Мне посчастливилось жить в прекрасное мирное время. Но то, что сейчас происходит на моих глазах - на наших глазах - это общенациональное бедствие, каких не было по крайней мере со времен окончания Великой Отечественной войны.

В стране, которая первой изобрела и зарегистрировала вакцину, до сих пор привита лишь треть населения. В других странах привито по 70-80-90 процентов, а у нас 33 процента.

На этом ужасающем фоне есть один светлый пример: российская армия. Сергей Шойгу сообщил, что уровень заболеваемости ковидом в армии в 45 раз меньше, чем в целом по стране. Почему? Потому что 95 процентов военнослужащих привито. Этим все сказано. Честь и хвала такому руководителю.

Антивакцинщики не унимаются: умрем, но не сдадимся. И сами один за другим умирают, и других за собой тянут в могилу

Страна - не армия. И для тех, кто в отличие от меня в армии не служил, вообще не понятно, как это можно делать что-то по команде. У нас демократия, плюрализм: если власть к чему-то призывает, надо все сделать наперекор. Лучше все на тот свет отправимся, но зато у нас свобода выбора. Превращаемся в нацию самоубийц.

Есть простые слова в Священном Писании: "Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твоё" (Второзаконие 30:19). Очень подходящие к нынешней ситуации.

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