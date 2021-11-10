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10.11.2021 17:59
Рубрика: Общество

МКС готовится к маневру уклонения от "космического мусора"

Текст: Наталия Ячменникова

Сегодня баллистики Центра управления полетами провели расчет коррекции орбиты Международной космической станции - с целью уклонения от объекта "космического мусора". В 23:15 мск будут включены двигатели причаливания и ориентации пристыкованного к МКС транспортного грузового корабля "Прогресс МС-18". Величина импульса составит 0,7 м/с, время работы двигателей - 361 секунду.

Фото: NASA/JSC
В "Роскосмосе" предупредили об опасном сближении космического мусора с МКС

Это связано с тем, что в пятницу, 12 ноября 2021 года, около 4 утра по московскому времени с МКС сблизится фрагмент космического аппарата Fengyun-1C. По предварительным данным Главного информационно-аналитического центра Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), минимальное расстояние между объектом и МКС составит чуть более 600 метров.

Как рассказали в "Роскосмосе", после проведения корректирующего маневра средняя высота орбиты МКС увеличится на 1240 м и составит 420,72 км. Параметры орбиты МКС после проведения корректирующего маневра:

  • период обращения: 92,93 мин;
  • наклонение орбиты: 51,66 град;
  • минимальная высота орбиты: 417,90 км;
  • максимальная высота орбиты: 438,39 км.

Таким образом дистанция расхождения между космической станцией и "космическим мусором" будет увеличена до безопасной.

Общество Космос

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