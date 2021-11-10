Москва и Минск согласовали конкретные шаги по реализации союзных программ

Россия и Беларусь согласовали конкретные шаги по эффективной реализации союзных программ. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания коллегий МИД двух стран.

Как напомнил Лавров, 4 ноября состоялось "историческое заседание" Высшего государственного совета Союзного государства . "На нем наши лидеры утвердили целый пакет документов, включая основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и 28 отраслевых союзных программ", - отметил глава МИД РФ, отдельно упомянув новую военную доктрину и концепцию миграционной политики.

"Все эти направления так или иначе затрагивают деятельность внешнеполитических ведомств, требуют внешнеполитического, информационного и иного сопровождения. Сегодня мы согласовали конкретные шаги, которые будут направлены на самую эффективную реализацию этих задач", - заявил Лавров. Министр обратил внимание, что у Москвы и Минска единая позиция относительно прав человека. "Здесь не должно быть каких-либо двойных стандартов, не может в этой сфере быть ни учителей, ни учеников, и, конечно же, политизация вопросов прав человека абсолютна недопустима", - указал глава МИД.

При этом Лавров обратил внимание на действия западных стран, которые любят поучать других, но сами "очень сдержанно относятся к выполнению тех универсальных норм, которые посвящены социально-экономическим правам".

По итогам совместного заседания министры иностранных дел РФ и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей подписали ряд документов, в том числе программу согласованных действий в области внешней политики на 2022-2023 годы. Как отметил российский министр, только в следующем году пройдет более 30 конкретных мероприятий МИД двух стран.