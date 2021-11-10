Мурашко: Около 4,5 млн человек в России ревакцинировались от COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко напомнил о важности ревакцинации от коронавируса. На заседании комитета Госдумы по охране здоровья он рассказал о том, что в настоящий момент сделали повторную прививку уже порядка 4,5 млн россиян.

- Нужно помнить, что в связи с распространением нового штамма требуется в том числе и ревакцинация для того, чтобы обеспечить высокий уровень антител, - цитирует его слова ТАСС.

Ранее в беседе с "РГ" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, почему вакцина "Спутник V" на сегодняшний день лучше всех существующих, которые применяются в мире, и как поменялась его жизнь после ее создания.