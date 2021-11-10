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10.11.2021 12:18
Рубрика: Общество

Мурашко выступил за уголовную ответственность врачей-антипрививочников

Текст: Ирина Невинная
Выступающих против проведения прививок врачей нужно привлекать к уголовной ответственности. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто создает угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-"антиваксеры" заболели", - цитирует слова Мурашко "Интерфакс".

Фото: iStock
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Ранее об ответственности врачей высказывался главный внештатный педиатр Минздрава и академик РАН Александр Баранов. Он посоветовал родителям критически относиться к аргументам противников прививок и выступил за временный отказ от принципа добровольности вакцинации во время эпидемий.

Его коллега Лейла Намазова-Баранова, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава и академик РАН, не раз высказывалась за введение ограничения по публичному выражению ативакцинных настроений и взглядов для госслужащих и медиков, работающих в государственных медучреждениях.

Общество Здоровье Власть Право Уголовное право Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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