Мурашко выступил за уголовную ответственность врачей-антипрививочников

Выступающих против проведения прививок врачей нужно привлекать к уголовной ответственности. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто создает угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-"антиваксеры" заболели", - цитирует слова Мурашко "Интерфакс".

Ранее об ответственности врачей высказывался главный внештатный педиатр Минздрава и академик РАН Александр Баранов. Он посоветовал родителям критически относиться к аргументам противников прививок и выступил за временный отказ от принципа добровольности вакцинации во время эпидемий.

Его коллега Лейла Намазова-Баранова, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава и академик РАН, не раз высказывалась за введение ограничения по публичному выражению ативакцинных настроений и взглядов для госслужащих и медиков, работающих в государственных медучреждениях.