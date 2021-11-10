Возобновились несколько авиарейсов между Россией и Беларусью

Регулярное авиасообщение второго по численности населения города в Беларуси - 500-тысячного Гомеля - со столицей России возобновилось вчера, 10 ноября. Теперь трижды в неделю на самолетах российской компании Nordwind можно всего за полтора часа попасть в аэропорт Шереметьево при минимальной стоимости перелета 88 белорусских рублей (около трех тысяч российских), что дешевле билета на поезд.

Рейс, надеются организаторы, привлечет не только граждан Беларуси и России, но и транзитных пассажиров. Тем более что маршрут накатан еще в советские времена, когда из Гомеля активно летали в Россию вахтовики-нефтяники, строители и туристы. Уже в наше время в Москву из гомельского аэропорта летали самолеты компании S7, а Belavia осуществляла сообщение с Калининградом. Пандемия подкосила планы, но сегодня аэропорт вновь набирает обороты. Начались чартерные рейсы в Египет и Турцию, идут переговоры о возобновлении регулярных рейсов в Калининград.

Расширяется и география полетов в российские регионы из Минска. На днях отсюда начал курсировать самолет в Калугу. Генеральный директор Национального аэропорта Вячеслав Хоронеко рассказал, что российская авиакомпания "Скол" планирует осуществлять чартерные рейсы из Пскова в Минск, а авиакомпания "Смарт-Авиа" - из Санкт-Петербурга, Самары, Сочи, Мурманска, авиакомпания "Икар" - из Калининграда. Во многом благодаря российскому вектору в этом году Национальный аэропорт обслужил два миллиона пассажиров и смог выйти на безубыточность.

- Сейчас идет работа по загрузке областных аэропортов, - пояснил корреспонденту "СОЮЗа" директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский. - Чартерные полеты из областных центров осуществлялись и в 2020 году. В этом планируем приступить ко второй части стратегии развития данных объектов и начать регулярные маршруты ряда иностранных авиакомпаний. С этой целью ускоряем процедуру аккредитации…

Тем самым белорусская авиация преодолевает не только постковидный синдром, но не менее вредоносное санкционное давление со стороны западных стран, которые, как известно, прекратили полеты своих самолетов в Беларусь, а белорусским воздушным судам отказали в праве перевозки пассажиров в свои города. Укрепление сотрудничества с российскими партнерами позволяет минимизировать ущерб. Так, заверил Артем Сикорский, в случае запрета лизинга для "Белавиа" американских самолетов их могут заменить на российские:

- Этот вопрос становится реальным, потому что мы видим, что давление не прекращается и приобретает более изощренные формы. Это будет вызов не только Беларуси, но и всему рынку авиационного лизинга. Это будет сигнал, что завтра у тебя самолеты могут забрать по политическим мотивам.

В процессе работы над интеграционными союзными программами возник вопрос о создании объединенного авиарегулятора в рамках Союзного государства

Ситуация требует укрепления интеграции с ближайшими союзниками, в первую очередь с Россией. В частности, в ходе проработки интеграционных союзных программ возник вопрос о создании объединенного авиарегулятора в рамках Союзного государства или Евразийского экономического союза. "Это, безусловно, вопрос коллективного ответа на авиационный экстремизм, который используют наши западные партнеры", - отметил руководитель департамента по авиации белорусского Минтранса. И уточнил, что в компетенцию такого органа должны входить вопросы безопасности полетов, допуска на рынок авиаперевозчиков, создания равных условий для их работы.

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Второго декабря ожидается первый рейс по маршруту Гродно - аэропорт Шереметьево, его трижды в неделю будет выполнять российская авиакомпания PegasFly. Путешествие займет один час пятьдесят минут.