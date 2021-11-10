С 11 по 13 ноября в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" на Красной Пресне состоится 27-я Международная промышленная выставка "Металл-Экспо'2021". Форум металлургов объединит более 450 ведущих металлургических компаний, площадь экспозиции превысит 30 тысяч квадратных метров.

На "Металл-Экспо" экспозиции развернут ведущие металлургические и машиностроительные компании, а также производители металлоконструкций и металлоизделий: ММК, ТМК, Северсталь, ОМК, НЛМК, Металлоинвест, Новосталь-М, УГМК, Загорский ТЗ, ПМХ, ТЭМПО, Уралтрубпром, НВТЗ, Ашинский МЗ, МЗ "Электросталь", Златоустовский МЗ, Алюминий Металлург Рус, ВСМПО-АВИСМА, СМК, ГК Акрон Холдинг, ММК-Метиз, Северсталь-Метиз и многие другие металлургические компании. А также предприятия трубной промышленности, производители метизной продукции, проката цветных металлов и продуктов их глубокой переработки, поставщики металлопродукции и сервисные металлоцентры.

Традиционно на площадке "Металл-Экспо" состоится совещание координационного Совета металлургической промышленности при Министерстве промышленности и торговли России, где будут обсуждаться актуальные проблемы отрасли. На мероприятиях деловой программы Недели металлов в Москве представители профессионального сообщества обсудят различные аспекты развития промышленности, стройиндустрии, энергетики, транспорта, тенденции рынка металлов и сервиса. Всего в рамках форума состоится более 50 конференций, семинаров и "круглых столов" по всем сегментам металлургического бизнеса.

На "Металл-Экспо" состоится награждение лауреатов конкурсов "Главное событие 2021 года в металлургии России", "Лучшая сбытовая сеть", "Лучшая металлобаза России", "Лучший сервисный металлоцентр России", "Молодые ученые". А наиболее значимые достижения в сфере производства черных и цветных металлов, современного оборудования и технологий для металлургии и металлообработки будут отмечены золотыми и серебряными медалями "Металл-Экспо".

Свое участие в форуме подтвердили многие зарубежные игроки рынка, заинтересованные в развитии взаимовыгодного сотрудничества: ArcelorMittal, Marcegaglia, Danieli, ThyssenKrupp AG, Mannesmann, SMS group, Vernet Behringer, Gertnergroup, Terex Deutschland, Amada, RHI, TENOVA, FAGOR, Fivesgroup, Centravis, Металлинвест, Белорусский МЗ, НКМЗ, Актюбинский рельсобалочный завод, Днепротяжмаш, Ташкентский металлургический завод.

В рамках форума состоится более 50 конференций, семинаров и "круглых столов" по всем сегментам металлургического бизнеса

В течение четырех дней на "Металл-Экспо'2021" будут проходить встречи и переговоры между участниками рынка металлов и их контрагентами, в ходе которых заинтересованные стороны смогут подписать перспективные контракты. В соответствии с указом мэра Москвы допускается проведение массовых мероприятий при условии наличия QR-кодов. Дирекция выставки примет все необходимые меры для обеспечения безопасности участников и посетителей выставки и предотвращения распространения COVID-19.