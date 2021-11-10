С конца прошлого года цены на металлургическую продукцию и, в частности, на стальной прокат на мировом рынке начали резко расти. Одной из причин стало замедление экономического роста и остановка ряда производств в период локальных локдаунов, а затем - резкий рост спроса в период оживления.

По итогам 2020 года мировая выплавка стали сократилась на 0,9 процента, а без учета Китая (где производство стали непрерывно увеличивается на протяжении нескольких лет) - на 8,2 процента. В результате попытка реализовать отложенный еще весной 2020 года спрос стала спусковым крючком для раскручивания ценовой спирали - компании в ряде случаев сами тормозили заключение контрактов и отгрузку продукции, ожидая, что цены вырастут еще - никому не хотелось терять прибыль. В результате цены на сталь достигли рекордных значений.

Одновременно растут цены и на цветные металлы: алюминий, медь, никель и др. Сложившийся уровень цен превышает не только допандемийный уровень, сегодняшние цены на алюминий, медь и никель на Лондонской бирже металлов являются максимальными с 2014 года. Индекс цен на металлы All Metals (рассчитывается агентством S&P и отражает средневзвешенную по объемам мирового производства основных металлов цену) в апреле-октябре 2021 года увеличился почти на 25 процентов по отношению к тому же уровню 2020 года. Более того, он превышает как предыдущий ценовой пик на рынке металлов в 2011-2013 годах, так и пик предшествующего ему цикла - уровень 2008 года.

Высокие цены на металлы позволяют говорить о возможном начале нового "суперцикла" (длительного периода высоких цен) на рынке металлов. Анализ индекса S&P All Metals (с начала 1990-х годов) показывает, что первый (за последние 40 лет) крупный цикл на рынке металлов начался в начале 2000-х годов и закончился в 2008 году. Второй цикл начался с восстановления мировой экономики в 2009 году и завершился примерно в 2012 году. Третий период длительного роста цен начался в 2015-м и завершился в 2018 году.

Высокие цены уже привели к росту доходов российских металлургов. Так, выручка компании "Северсталь" за 9 месяцев 2021 года увеличилась на 63 процента, "НЛМК" - на 68,6 процента, ММК - на 86,5 процента. На момент подготовки статьи холдинги "Металлоинвест" и "ЕВРАЗ" не опубликовали финансовую отчетность за III квартал текущего года, но результаты за первое полугодие также показывают высокие темпы роста доходов - на 65 и 24 процента соответственно. Для сталелитейных холдингов доходы в 2021 году могут стать максимальными за 10 лет - последний раз такие доходы были получены в 2011-2012 годах, во время пика одного из циклов на рынке металлов.

Высокие темпы роста доходов также наблюдаются и в компаниях, занимающихся добычей цветных металлов - у "РУСАЛа" выручка в первом полугодии 2021 года выросла на 35,7 процента, у "Норникеля" - на 33,3 процента. При этом увеличение доходов происходит при практически стабильных объемах производства - на уровне прошлого года. Среди крупнейших холдингов выплавка увеличилась только у ММК (на 21,4 процента), что отчасти является возвратом к уровню 2019 года.

Из-за интеграции нашей металлургии в глобальный рынок цены на внутреннем рынке синхронно следуют за мировыми

В результате растет не только выручка российских компаний, но и налоговые поступления в бюджет. В общем - это повод для оптимизма. Однако есть и одно "но". Из-за интеграции нашей металлургии в мировой рынок цены на внутреннем рынке синхронно следуют за мировыми - компании, безусловно, ориентируются на общемировую динамику. В последние годы доли поставок на экспорт продукции черной металлургии составляет 35-40 процентов, цветных металлов - около 80-90 процентов. В итоге для российской промышленности и строительного сектора радость металлургов от роста цен стала неприятным сюрпризом, так как себестоимость металлоемких отраслей стала расти. Цены на прокат на внутреннем рынке, начиная с ноября-декабря 2020 года, росли быстрыми темпами и сохраняются на высоком уровне. Максимальный темп роста цен на прокат наблюдался весной-летом 2021 года - по некоторым видам цены выросли в 2-2,5 раза в годовом выражении. В III квартале они несколько снизились, однако остаются на высоком уровне - в начале октября цены на горячекатаный лист были в 1,5 раза выше, чем годом ранее, на арматуру - на 36 процентов. Прогнозировать дальнейшее поведение цен пока сложно, оно зависит от общемировой конъюнктуры.

Первым шагом, направленным на сдерживание цен на внутреннем рынке, стало введение экспортной пошлины на широкий спектр металлургической продукции.

Мера далеко не идеальная - с учетом структуры рынка и ограниченности внутреннего спроса она вряд ли может переломить динамику цен, - однако дополнительные средства в бюджет она обеспечивает (что позволяет частично покрыть рост затрат на реализацию инфраструктурных проектов). Вариантом стабилизации цен на внутреннем рынке без ущерба для отрасли могло бы стать введение демпфера (по аналогии с рынком нефтепродуктов - в части бензина и дизеля), но тут есть свои сложности - слишком широкий ассортимент продукции окажется в зоне регулирования. Кроме того, это механизм требует значительных бюджетных расходов.

Получение металлургами "сверхдоходов" спровоцировало обсуждение вопроса о "справедливости" текущего уровня фискальной нагрузки на отрасль. Надо отметить, что объем НДПИ, собираемый сейчас с металлургов, является сравнительно небольшим. В 2020 году общий объем поступлений от НДПИ составил 3873 млрд руб., из которых 3820 млрд руб. было собрано за счет добычи нефти и газа. Таким образом, общий объем НДПИ, собираемого с ряда отраслей, (черной, цветной, редкоземельной металлургии), добычи драгоценных металлов (кроме природных алмазов и неметаллических полезных ископаемых) в 2020 году составил в совокупности 33 миллиарда рублей, из которых на долю металлургии приходится около 70-80 процентов. Такой объем сбора НДПИ по сравнению с консолидированной выручкой металлургических и химических компаний - относительно невелик. В 2020 году консолидированная выручка только пяти крупнейших холдингов из отрасли черной металлургии составила 38,67 миллиарда долларов (2782 миллиарда рублей). Низкий уровень фискальной нагрузки по НДПИ для металлургов подтверждается отчетами горно-обогатительных комбинатов (ГОК), согласно которым в структуре себестоимости продукции доля включаемых в себестоимость налогов составляет 1-2,5 процента.

С 1 января 2021 г. НДПИ был увеличен для металлургов и химиков примерно в 3,5 раза. По оперативным данным Федерального казначейства дополнительный сбор в январе - сентябре 2021 года составил 49,7 миллиарда рублей. Таким образом, сбор НДПИ с нескольких отраслей (в совокупности в металлургической и химической промышленности) увеличился почти в 9 раз, однако по сравнению с выручкой компаний этот объем остается сравнительно небольшим.

Высокий уровень цен на металлы на мировых рынках позволит российским металлургам существенно улучшить свои финансовые результаты

По данным ФНС России, в 2020 году уровень фискальной нагрузки в отрасли добычи топливно-энергетических полезных ископаемых составил 46,5 процента, в добыче прочих полезных ископаемых - 9,2 процента. При этом добыча металлических руд характеризуется высокой рентабельностью и существенно выше уровня рентабельности в добыче в целом, в том числе добыче сырой нефти и попутного газа. Налоговая нагрузка по видам деятельности "производство металлургическое" и "производство готовых металлических изделий" составила в 2020 г. всего 3,4 процента, что меньше уровня налоговой нагрузки обрабатывающих отраслей в целом (8,1 процента).

Умеренный уровень налоговой нагрузки позволяет выплачивать значительные дивиденды акционерам, которые в относительном выражении превышают уровень выплат крупных иностранных компаний. Вопрос привязки налога на прибыль металлургов к инвестициям и дивидендам рассматривался в правительстве Российской Федерации вместе с другими мерами по повышению фискальной нагрузки: повышением НДПИ и с установлением акциза на первичную сталь. Изначально предполагалось связать налог на прибыль с объемом фактических выплаченных дивидендов за последние пять лет, однако по итогам консультаций с самими металлургами и РСПП от этой меры решили отказаться в пользу повышения НДПИ и установления акциза. Согласно разрабатываемому проекту изменений в Налоговый кодекс акциз на сталь составит 2,7 процента от экспортной цены сляба, если она превышает 300 долларов за тонну (в последний год цена не опускалась ниже 500 долл./т.), новая ставка НДПИ - 4,8 процента от выручки. Менеджмент нескольких сталелитейных компаний оценил эти меры в 250-350 миллионов долларов на каждый холдинг.

Повышение налоговой нагрузки в металлургии совпало по времени с опубликованием проекта трансграничного "углеродного" налога в ЕС, который в среднесрочной перспективе может привести к дополнительным расходам для отрасли. В июле 2021 года Еврокомиссия опубликовала законопроект по созданию CBAM (carbon border adjustment mechanism) - механизма по взиманию налога на импорт ряда промышленных товаров пропорционально объемам выбросов парниковых газов, образуемых в процессе производства этих товаров. Величина сбора будет зависеть от объема выбросов парниковых газов и от цены тонны выбросов, которая определяется на публичных торгах (по состоянию на середину 2021 года - около 50 евро за тонну). Сейчас в сферу регулирования попадают в том числе черные металлы и алюминий, но в будущем перечень товаров может быть расширен. ЕС является важным рынком сбыта продукции черной металлургии. В страны ЕС поставляется около четверти физических объемов экспорта стали. Ожидаемое введение в действие этого механизма в 2026 году приведет к потери части прибыли российских металлургов. По расчетам Еврокомиссии, внедрение этого механизма примерно эквивалентно импортной пошлине в размере 4,2 процента для отрасли черных металлов. Для экспортеров алюминия в ЕС размер убытка составит менее 100 миллионов долларов. Однако высокий уровень цен на металлы на мировых рынках скорее всего сохранится,что позволит российским металлургам улучшить свои финансовые результаты. Тем не менее часть полученных ими доходов будет изъята при повышении налогов уже с 2022 года. В среднесрочной перспективе значительные средства придется направить на инвестиции в сокращение выбросов парниковых газов и сокращение негативного воздействия на окружающую среду и/или выплату "углеродного" налога.